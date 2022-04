„Am făcut aceste demersuri, așa cum stipulează legea în Republica Moldova, către Ministrul Afacerilor Interne. Totodată, am prezentat această solicitare, am și înregistrat-o inclusiv la președinția Republicii Moldova, către doamna Maia Sandu și separat către consilierul prezidențial pe probleme de securitate națională.

Aștept și eu să văd dacă un cetățean al acestei țări beneficiază de drepturile constituționale prevăzute de Constituiția Republicii Moldova, să vedem dacă țara asta mai are instituții ale unui stat de drept sau instituții eșuate din punct de vedere constituțional.

Până la urmă, am făcut dovada acestui terorism la adresa mea, se pregătesc, am informații pe surse ca mi se pregătește un atentat, că vor să mă elimite definitiv”, a precizat Cristian Rizea în cadrul emisiunii ”Culisele Statului Paralel”.

„Războiul din Ucraina a creat multă instabilitate politică și economică în regiunea Europei Centrale și de Est. Din păcate, de aceste evenimente tragice profită 3 grupări criminale care acționează pe axa Moscova-București-Chișinău, specializate în spălarea banilor în proporții deosebit de mari, efectuarea contrabandei de țigări, traficului de droguri și anabolizante și traficului de persoane, inclusiv comerțului cu prostituate.

Grupul criminal din România este condus de către acționarii companiei “Romprest” Andrei Dracea (care s-a născut și a crescut la Moscova), Orlando Valache, Raluca Valache și avocatul mafiei din Romania Toader Iancu.

În Republica Moldova activează grupul criminal condus de Vladimir Tataroi, care deține mai multe identități false, și care este căutat de INTERPOL. Autoritățile cunosc însă că el se află la Moscova și că-și gestionează de la distanță toate activitățile infracționale.

Tot la Moscova stau capii unei alte grupări criminale din Republica Moldova – Grigore Caramalac, alias Bulgaru și Gheorghe Orlov, alias Jora care, de asemenea, sunt căutați de INTERPOL. Aceștia doi, suplimentar traficului de droguri, de persoane și contrabandă de țigări, comit omoruri la comandă.

(...)

În calitate de jurnalist, am investigat activitatea grupărilor menționate, și am făcut mai multe dezvăluiri despre crimele comise în cadrul emisiunii mele “Spovedania lui Rizea”, cel mai urmărit proiect media online din Republica Moldova. Ca urmare, liderii acestora au pus la cale asasinarea mea. În ultimele săptămâni, am fost amenințat de mai multe ori cu moartea. Iar în noaptea de 5 aprilie 2022, criminalii au comis un atac terorist asupra mea.

Peste casa mea au fost aruncate două coktailuri Molotov, iar incendiul a fost evitat datorită pazei care a reacționat prompt. Imediat am depus plângere la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din România și la autoritățile din Republica Moldova – Procuratura Generală și Serviciul de Informație și Securitate, și am solicitat protecție din partea statului Republica Moldova”, se arată în plângerea depusă de Cristian Rizea, potrivit realitateadinmoldova.md.