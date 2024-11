Alexandru Rafila a explicat că, deși Ministerul Sănătății finanțează integral sistemul de urgență, coordonarea acestuia revine în prezent Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU). Această dublă autoritate a generat tensiuni și confuzie în rândul autorităților implicate, fiind criticată de unele voci din sectorul sanitar care consideră că ar trebui să existe o linie clară de management și coordonare.

Întrebat ce se întâmplă cu acest război între SMURD și Ambulanță sau între Raed Arafat și Ambulanță, Alexandru Rafila a răspuns: „Aș vrea să lămurim. Eu am încercat cu mai multe ocazii să lămuresc care este situația. Mă rog, și eu am fost contrazis în mod public. Nu-mi place să intru în polemică, vreau să discutăm pe bază de argumente și pe bază de dovezi până la urmă. Mai puțin, cred că e important, știu eu, o opinie personală. Discutăm despre o situație care, în mod evident, se perpetuează de 10 ani. Una este să discutăm despre integrarea serviciilor de ambulanță și SMURD. E perfect, corect și eu îi respect, să știți, le mulțumesc paramedicilor care lucrează la SMURD. Fac o treabă foarte bună în limita competențelor lor profesionale. Dar asta nu înseamnă să înlocuim în vreun fel sau să fragilizăm sistemul de ambulanță din România, care a avut în ultimii 10 ani permanent probleme în ceea ce privește asigurarea resursei umane. Pe de-o parte, noi în sfârșit am reușit să aprobăm 1200 de posturi noi la serviciile de ambulanță prin memorandum al Guvernului. Și ceea ce este cel mai serios, cred eu, este legat de faptul că starea tehnică a parcului auto este foarte, foarte, foarte... precară. Precară, au sute de mii de kilometri. Și au existat oportunități, începând din anul 2018, de exemplu, pentru achiziția până la 4000 de ambulanțe, nu s-au achiziționat decât câteva sute. Toate discuțiile acestea ... Și înțeleg că și acum e o procedură începută care, din nou, a fost blocată, nu știu exact care e situația, pentru că nu ne ocupăm noi la Ministerul Sănătății.

Este un mecanism care este în vigoare de mai mulți ani. Au fost diverse schimbări legislative care au permis acest lucru. Inclusiv această modalitate de funcționare a medicinii de urgență, și mă refer aici la serviciile de ambulanță și la unitățile de primire urgență, care sunt finanțate integral de Ministerul Sănătății, dar sunt coordonate operativ de DSU. Este o lege, Ordonanța 1 din 2014, care introduce o noțiune despre care eu n-am auzit în niciun fel de stat. Se numește starea provizorie de normalitate. Extrapolarea unei situații de criză, eu să spunem, un accident mare cu victime multiple, o catastrofă naturală, un incendiu și așa mai departe, unde categoric acolo o comandă trebuie să fie la DSU, fără niciun fel de tăgadă. Și să spunem că o stare de boală pe care o are cineva este o urgență în care coordonarea trebuie să fie tot acolo”.

Referitor la schimbarea legii, acesta a spus: „Trebuie schimbată o lege, care a fost o Ordonanță, atenție, Ordonanță din 2014, care nu a mai ajuns niciodată în Parlament. Ordonanțele trebuie să ajungă în Parlament. Ea nu a mai ajuns niciodată în Parlament. Ca să poată să fie schimbată, să punem lucrurile pe un făgaș, cred eu, firesc trebuie să existe o asumare și o decizie politică. Eu sunt foarte, foarte tranșant în ceea ce privește chestiunea asta. Eu vreau să vă spun un lucru, ca să nu pare o chestiune de natură personală. Eu îl apreciez pe domnul Arafat, care e un foarte bun organizator. Nu pot să neg acest lucru, pentru că este evident. Da, de aici până la fragilizați serviciile de medicină de urgență, ambulanța în special, iar echipajele medicale de pe SMURD, atunci când sunt luate de la unitățile de primiri urgență, să ne înțelegem. Ca să știe toată lumea ce este vorba. (...) Cred că ei trebuie să sprijine serviciile de ambulanță și mai ales că serviciile de ambulanță realizează circa 90% din toate intervențiile medicalizate care se întâmplă în România. E o nemulțumire și la nivelul celor 10.000 de sindicaliști de la sindicatul Ambulanța, dar nu cred că lucrurile trebuie să meargă într-o zonă de dispută, trebuie să meargă într-o zonă de colaborare. Există o comisie mixtă între Ministerul Sănătății și DSU, unde Ministerul Sănătății, până să vin eu la Minister, nu prea a avut niciun cuvânt de spus”.

Întrebat cui îi e frică de Raed Arafat pentru că această situație nu se reglementează, Alexandru Rafila a replicat: „Nu știu. Mie nu îmi este frică de Arafat”.