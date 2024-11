Cu ce poți înlocui ouăle din preparate, pentru a se lega aluatul sau compoziția. Ingredientul care poate fi folosit în loc de ouă, la preparate, atunci când ținem post sau nu avem la îndemână ouă. De asemenea, în cazul veganilor.

Cu ce sa înlocuiești ouăle din preparare

Veganii sau persoanele care au tinut post, s-au confruntat adesea cu faptul ca nu stiau cu ce sa inlocuiasca oul in preparatele lor pentru a lega compozitia, aluatul. Asadar, daca esti in cautarea unui inlocuitor de oua, sfaturile noastre te vor ajuta cu siguranta.

În urma mai multor experimente, s-a ajuns la concluzia ca cel mai bun inlocuitor al oului este inul, mai exact semintele de in macinate (faina de in) in combinatie cu apa.

Acest ingredient reprezinta un ingredient de baza in dietele vegane sau in perioada postului. Acestea servesc ca un inlocuitor usor de ou pentru oricine doreste sa foloseasca mai putine ingrediente de origine animala. In plus, multe retete cu oua de in au gust la fel de bun ca si omologii lor cu oua de gaina si, totodata, ouale de in sunt si extrem de sanatoase.

De exemplu, fiecare lingura de faina din seminte de in macinate (aproximativ 7 g) contine doar 37 de calorii, 3 g grasime si 1,3 g proteine. De asemenea, inul este bogati ăn acizi grasi omega-3 (pot ajuta la scaderea colesterolului rau din organism) si este o sursa bogata de lignani (pot reduce riscul de cancer).

Ou de in versus ou de gaina

Ouale de in ofera proprietati de legare similare cu ouale de gaina. Acestea functioneaza bine mai ales in retetele care nu necesita prea multe oua (maxim 1-2 oua), ca de exemplu retete coapte care necesita un singur ou, cum ar fi prajiturile, clatitele, briosele, biscuitii etc.

Ouale de in au o consistenta asemanatoare unui gel, ceea ce le face un inlocuitor minunat de oua, dar nu se intaresc si nu se umfla ca ouale de gaina. De asemenea, ouale de in nu se vor amesteca precum albusurile din ouale de gaina. Daca vrei asta, poti sa folosesti aquafaba (apa de naut), care este un inlocuitor excelent pentru albusurile batute spuma in retete precum bezea, de exemplu.

Daca nu ai seminte de in, trebuie sa stii ca foarte eficiente sunt si semintele de chia. Poti folosi semintele de chia macinate in acelasi mod in care ai folosi faina din seminte de in ca inlocuitor de oua.

Iata cum sa faci un ou de in

Intr-un bol, se adauga 1 lingura de seminte de in macinate si 2-3 linguri de apa calda. Se amesteca si se lasa sa stea 5-10 minute. La final, „oul” tau de in finit va avea o consistenta groasa, asemanatoare unui gel. Foloseste-l in locul unui ou in reteta ta preferata.

Recomandat este să cumperi seminte intregi de in si apoi sa le macini folosind o rasnita de cafea sau un robot de bucatarie. Faina de in pre-macinata tinde sa ranceze mai repede.

sursa: Sfat Naturist