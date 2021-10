Csoma Botond a subliniat că, cel mai probabil, președintele Klaus Iohannis a luat în calcul în decizia sa majoritatea de la moţiunea de cenzură, formată de USR cu PSD şi AUR.

”Noi, la consultările de la Cotroceni, am avut o propunere a noastră prin care l-am propus pe domnul Kelemen Hunor pentru funcţia de prim-ministru. Am văzut această decizie a preşedintelui Iohannis, nu ştiu, dânsul poate că s-a gândit că există o majoritate în Parlament formată din 281 de senatori şi deputaţi, cei care au votat împotriva Guvernului şi, drept rezultat al acestui vot, Guvernul a fost destituit în Parlament. Pentru noi va fi destul de greu să-l acceptăm pe domnul Cioloş ca prim-ministru. Primul motiv este că a format o coaliţie de conjunctură cu AUR - prima moţiune de cenzură iniţiată a fost semnată numai de USR PLUS şi AUR. După aceea, USR PLUS a votat o altă moţiune îndreptată împotriva Guvernului. Având în vedere aceste două motive, pentru noi va fi destul de dificil”, a declarat liderul deputaţilor UDMR pentru Agerpres.

Acesta nu a exclus însă discuții în perioada următoare.

”Sigur, vom discuta, vom sta la masă, dar va fi destul de dificil să ne convingem colegii din UDMR, senatori şi deputaţi, să susţină un guvern condus de Dacian Cioloş. Vom discuta această situaţie în forurile statutare, dar va fi dificil pentru noi să acceptăm un guvern condus de Dacian Cioloş. Poate preşedintele s-a gândit că există acea majoritate care s-a conturat şi la moţiune. Nu ştim în acest moment pe ce s-a bazat preşedintele, pe ce şi-a bazat această convingere că ar putea exista o majoritate care l-ar vota pe Dacian Cioloş. Singurul element obiectiv este moţiunea de cenzură, alte elemente obiective nu avem în acest moment”, a adăugat Csoma Botond.

Citește și: ”După PSD, și AUR îi spune "pas" lui Dacian Cioloș”