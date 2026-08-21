CSM, replică dură la ultimele derapaje ale lui Cristian Ghinea: „Calomnii, imprecații și limbaj suburban”

Publicat 21 aug. 2026, 12:13 Actualizat 21 aug. 2026, 12:17

Consiliul Superior al Magistraturii reacționează ferm după noile derapaje ale lui Cristian Ghinea, fostul ministru USR care a elaborat PNRR, la adresa procurorilor DIICOT și a membrilor CSM. Un comunicat al secției pentru procurori califică declșaațiulle ca fiind „calomnii și imprecații”, iar demersul în ansamblu este considerat profund jignitor.

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