Realitatea.NET
Justitie· 2 min citire

CSM, replică dură la ultimele derapaje ale lui Cristian Ghinea: „Calomnii, imprecații și limbaj suburban”

Cristian Ghinea vs CSM

Cristian Ghinea vs CSM

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 aug. 2026, 12:13
Actualizat21 aug. 2026, 12:17

Consiliul Superior al Magistraturii reacționează ferm după noile derapaje ale lui Cristian Ghinea, fostul ministru USR care a elaborat PNRR, la adresa procurorilor DIICOT și a membrilor CSM. Un comunicat al secției pentru procurori califică declșaațiulle ca fiind „calomnii și imprecații”, iar demersul în ansamblu este considerat profund jignitor.

Consiliul Superior al Magistraturii reacționează ferm după noile acuzații lansate de parlamentarul Cristian Ghinea. Secția pentru procurori vorbește despre „calomnii și imprecații” la adresa procurorilor DIICOT și a membrilor CSM, într-un text pe care îl consideră profund jignitor.

Cristian Ghinea, derapaj fără precedent: „Voineag este un manelist borfaș. Nicușor Dan, un dezastru în evaluarea oamenilor”

Instituția acuză o „recidivă în derapajele de limbaj, de cele mai multe ori suburban”, afirmând că modul în care Ghinea atacă procurorii „este de natură să jignească întreg corpul procurorilor din România”. CSM subliniază că membrii săi sunt aleși de „cvasimajoritatea procurorilor din România”, iar astfel de atacuri depășesc limitele libertății de exprimare.

Secția pentru procurori anunță că va sesiza Inspecția Judiciară pentru a verifica dacă afirmațiile parlamentarului au afectat independența justiției sau principiul european al „checks and balances”. „Vom solicita Inspecției Judiciare să verifice dacă, prin afirmațiile făcute și prin limbajul adoptat, parlamentarul Ghinea a afectat independența justiției”, se arată în comunicat.

CSM transmite și un avertisment direct: funcțiile publice presupun responsabilitate. „Parlamentarul USR va trebui să își asume răspunderea pentru toate acțiunile și afirmațiile cu potențial delictual, în conformitate cu legea”, afirmă Secția pentru procurori.

Anterior, CSM a transmis că a decis apărarea reputației profesionale a procurorului Marius Voineag, după atacurile senatorului USR Cristian Ghinea. Instituția susține că limbajul folosit de politician „depășește cu mult libertatea de exprimare”.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

csmreactie cristian ghineajigniricalomnii

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Justitie

Mai Multe