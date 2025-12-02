Ministerul Energiei a anunțat că Sistemul Energetic Național dispune de suficiente capacități pentru a acoperi integral consumul, chiar dacă activitatea centralei de la Brazi este suspendată temporar pentru două zile. În urma acestui eveniment, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a demarat discuții operative cu reprezentanții Ministerului Mediului, ai OMV Petrom și ai autorităților locale, cu scopul de a accelera procedurile necesare repornirii.

”Ministerul Energiei informează că Sistemul Energetic Naţional dispune de capacităţi suficiente pentru a acoperi integral necesarul de consum, în contextul suspendării temporare a activităţii centralei de la Brazi, pentru două zile. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut discuţii operative cu reprezentanţii Ministerului Mediului, ai OMV Petrom şi ai autorităţilor locale pentru a accelera toate procedurile necesare. Obiectivul este reluarea cât mai rapidă a alimentării cu apă în întreaga zonă şi repornirea centralei de la Brazi”, a transmis Ministerul Energiei.

Ședința convocată la nivel județean și pregătirile pentru următoarea zi

Prefectul județului Prahova a convocat pentru ora 19:00 Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, unde sunt prezente instituțiile cu atribuții directe, inclusiv Ministerul Energiei și Ministerul Mediului. În paralel, pentru miercuri, la ora 13:30, este programată reuniunea Comandamentului Energetic Național. ”Mâine, la ora 13:30, va avea loc reuniunea Comandamentului Energetic Naţional. În acest context, ministrul Bogdan Ivan a solicitat Administraţiei Naţionale Apele Române să transmită de urgenţă expertiza privind volumul de apă tehnologică care poate fi furnizat în perioada următoare, pentru a permite repornirea în siguranţă a centralei Brazi”, precizează ministerul.

Capacitatea centralei și acoperirea necesarului energetic

Centrala de la Brazi are o putere instalată de 832 MW în producția de energie electrică în bandă. Instituția explică modul în care această capacitate poate fi substituită: ”Această capacitate poate fi integral acoperită de disponibilul actual din Sistemul Energetic Naţional, care totalizează peste 19.800 MW, iar siguranţa în alimentare nu este afectată în niciun moment. Concret, capacitatea este acoperită prin tranzacţiile realizate de OMV Petrom pe Piaţa Intrazilnică cuplată, pentru echilibrarea propriului portofoliu. Doar o mică parte provine din disponibilul existent al Sistemului Energetic Naţional”.

Scenariile avute în vedere de Ministerul Energiei în dialogul cu Bruxelles-ul

În demersurile sale la Comisia Europeană, Ministerul Energiei a analizat funcționarea grupurilor energetice pe cărbune în contextul unor situații diverse. Oficialii subliniază că au fost evaluate multiple ipoteze: ”Evaluările proprii şi cele ale CNTEE Transelectrica SA au inclus şi situaţii neprevăzute care pot afecta funcţionarea normală a Sistemului Energetic Naţional. Incidentul de astăzi reconfirmă importanţa analizării unui spectru larg de ipoteze în evaluarea adecvanţei Sistemului”.

Sursele de energie stabilă aflate la dispoziția României

România beneficiază în prezent de mai multe categorii de capacități de producție în bandă, astfel:

Peste 6.600 MW proveniți din hidroenergie;

peste 1.400 MW din energia nucleară;

peste 2.700 MW din hidrocarburi;

peste 2.700 MW din termoenergie.

Centrala electrică cu ciclu combinat de la Brazi, care furnizează aproximativ 10% din energia electrică produsă în România și operează cu emisii de CO₂ reduse comparativ cu unitățile pe cărbune, a fost oprită marți din cauza lipsei alimentării cu apă. Situația este generată de creșterea turbidității în barajul Paltinu, sursa principală pentru platforma industrială. Acest fenomen influențează direct debitul de apă tehnologică necesar funcționării instalațiilor.

Primele soluții identificate de autoritățile din Prahova

Prefectura Prahova a anunțat, printr-o informare publicată pe pagina oficială, că s-au discutat primele variante de sprijin pentru remedierea situației de la rafinăria Brazi. Documentul prezintă detalii despre discuția dintre prefect și directorul OMV Petrom:

„În această dimineață, prefectul județului Prahova a luat legătura cu directorul OMV Petrom, identificând primele posibile măsuri de remediere, după cum urmează:



1. Societatea Termo Ploiești să acorde sprijinul necesar, furnizând apă demineralizată în cantitate de 100 m3/h (începând din seara aceasta ora 24:00 sau cel mai târziu de mâine dimineață, ora 6:00). Respectiva cantitate poate suplini circa 30% din necesarul pentru funcționarea Rafinăriei Brazi. 2. SC Apa Nova analizează acordarea unui sprijin prin care să se poată distribui o cantitate de încă 150 m3/h apă necesară funcționării Rafinăriei Brazi”, se arată într-o informare postată pe pagina de Facebook a Prefecturii Prahova.

Discuțiile din ședința de urgență convocată la nivel județean

Soluțiile propuse au fost analizate în cadrul ședinței de urgență convocate la ora 14:30, unde au participat instituțiile cu atribuții directe în gestionarea situației. Autoritățile locale continuă coordonarea intervențiilor, în paralel cu acțiunile structurilor naționale.