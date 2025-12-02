”Apa potabilă este un drept fundamental și o necesitate zilnică! Asta trebuie să înțeleagă funcționarii și politicienii, care s-au jucat zilele acestea cu viețile a peste 100.000 de oameni din Prahova și Dâmbovița!

Situația prin care trec localități întregi este scandalos de gravă. Mii de locuințe, spitale, școli, instituții, până și centrala electrică de la Brazi sunt afectate de oprirea apei potabile de la barajul Paltinu. Dar, nici până astăzi nu răspunde cineva.

Operațiunea de consolidare a barajul de la Paltinu, planificată cu luni de zile în urma, s-a soldat cu un eșec monumental. Cum este posibil să nu anticipeze nimeni că pot exista consecințe atât de grave?

Halucinantă este și propunerea de a distribui apă menajeră prin rețelele de apă potabilă. Slavă Domnului că au intervenit specialiștii DSP Prahova și au prevenit un dezastru și mai mare!

Și, totuși, cineva trebuie să suporte consecințele acestui eșec. Oamenii trăiesc un calvar și au nevoie de soluții rapide și eficiente”, a scris Gabriela Firea pe Facebook.