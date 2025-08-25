„În urma lucrărilor de echilibrare a rețelei termice și a intervențiilor complexe necesare remedierii avariei din zona Splaiul Unirii, procesele de presiune și repunere în funcțiune a sistemului au generat solicitări suplimentare asupra infrastructurii existente”, se menționează în comunicatul oficial publicat de Termoenergetica pe Facebook.

Reparații suplimentare impuse de fisurile apărute

Deși lucrările la avaria majoră de pe rețeaua primară au fost finalizate, în timpul acestora au fost descoperite alte fisuri pe conductele secundare, ceea ce a complicat situația. „Aceste manevre tehnice au dus la apariția de fisuri secundare în mai multe segmente ale conductelor de transport, situație care necesită intervenții imediate și punctuale în toate locațiile identificate”, a precizat compania.

Avarie în Capitală. Cât mai stau bucureștenii fără apă caldă. Anunțul Termoenergetica

Echipele Termoenergetica rămân mobilizate permanent și acționează simultan în toate punctele afectate. Procesul de remediere implică sectorizarea conductelor pentru localizarea exactă a spărturilor, efectuarea reparațiilor, reumplerea tronsoanelor afectate și verificări riguroase de siguranță la fiecare etapă.

Avarie majoră încă din 18 august lasă jumătate din Capitală fără apă caldă

Situația a început să devină gravă după ce, în seara zilei de 18 august, mai mult de jumătate din blocurile din București au rămas fără apă caldă. Cauza a fost o avarie serioasă produsă la o magistrală importantă de termoficare, situată la intersecția Șoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, chiar sub podul Mihai Bravu.

Inițial, Termoenergetica anunța o remediere rapidă și reluarea furnizării apei calde în noaptea de 19 spre 20 august. Acest termen însă a fost amânat în mai multe rânduri, provocând disconfort locatarilor afectați.

Situație actuală și termenul final de rezolvare

La momentul actual, aproximativ 2.700 de blocuri din Capitală sunt în continuare private de apă caldă. Compania a stabilit ca termen limită pentru finalizarea tuturor reparațiilor marți, 26 august, până la ora 23:30.

Situația rămâne în atenția autorităților și a Termoenergetica, care continuă să monitorizeze și să intervină pentru stingerea efectelor avariei și restaurarea completă a serviciilor.

Peste jumătate dintre imobilele alimentare de Termoenergetica București au rămas fără apă caldă - LISTA COMPLETĂ