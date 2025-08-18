Furnizarea apei calde este sistată la 55,76% din imobilele din Capitală, conform datelor furnizate luni de aplicația Termo Alert.
Duminică seara, Termoenergetica București a anunțat că oprirea forțată a CET Progresu, în urma unei avarii majore pe conducta magistrală cu diametrul de 1000 mm situată la intersecția Șoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu.
VEZI AICI SITUAȚIA ÎN TIMP REAL
Potrivit comunicatului emis de Termoenergetica București, din cauza pierderilor masive generate, operatorul Elcen a decis oprirea forțată a Centralei Electrice de Termoficare Progresu (CET Progresu). Această decizie a avut scopul de a evita daune majore în instalațiile energetice.
Avaria afectează peste 1.100 de blocuri și imobile din sectorul 2, peste 2.000 de blocuri și imobile din sectorul 3 și circa 1.200 de blocuri și imobile afectate) din sectorul 4, precum și aproape 80 de imobille din sectorul 5.