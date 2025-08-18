Mai multe percheziţii au loc, luni dimineață, la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie (IPJ) Vâlcea şi la locuinţele unor poliţişti rutieri suspectaţi de fapte de corupţie. Mascații au decins, de asemenea, la locuinţele unor persoane fără calităţi speciale, fiind percheziționate și autovehiculele folosite de acestea. Acţiunile au legătură cu perioada suspendării unor permise auto, precizează Ministerul Public. Mai multe persoane urmau să fie duse la audieri.