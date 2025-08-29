”Am rămas și eu surprins să îi văd acolo, la DNA. Iată după 4 ani în care eu am făcut această plângere împotriva lui Andrei Drăcea și a avocatului Iancu Toader lucrurile se materializează sau încep să se materializeze, din punct de vedere al justiției.

Iată că tot ce am spus în emisiunile pe care le realizam cu Anca Alexandrescu, iată că se confirmă și pot să vă spun în exclusivitate că Iacu Toader a vrut, a făcut cerere când mă aflam la Rahova în penitenciar, la două luni după ce am fost încarcerat...Iancu Toader a vrut să îmi cumpere tăcerea, să îmi retrag plângerea.

Prin intermediari, mi s-a transmis că vrea să se întâlnească cu mine, să vină la mine în vizită, a făcut și o cerere în acest sens, document care poate oricând să fie solicitat ANP-ului și Penitenciarului Rahova, se poate verifica pentru că atunci trebuie să completezi o hârtie. Eu am completat cu datele personale.

Am fost chemat de conducerea penitenciarului, mi s-a comunicat că s-a făcut și atunci eu am refuzat. Mi s-a spus că trebuie să îmi dau acordul și am spus că nu îmi dau acordul când am auzit de Iancu Toader pentru că știam, mi se transmisese faptul că vine să îmi propună o anumită sumă pentru a-mi cumpăra tăcerea, pentru a-mi retrage plângerea făcută în urmă cu 3 ani și jumătate, 4 ani, împotriva sa și a lui Andrei Drăcea privind Romprest”, a declarat Cristian Rizea, la Realitatea PLUS.

Întrebat ce sumă a fost pusă în joc, fostul politician a răspuns:”Intermediarii mi-au spus, au fost două persoane care mi-au transmis: Spune tu suma, doar să îți retragi plângerea.”

”Am refuzat să mă întâlnesc cu el față în față. Vă dați seama, un om cu care eu nu am avut nicio treabă, am prezentat doar dezvăluirile, nu mă văzusem în viața mea cu el, și el făcuse cerere să vină la mine în calitate de avocat să stea de vorbă cu mine la grefă, unde timpul nu este limitat.(...)

Știți care este avantajul pentru cei ca el? El venea în calitate de avocat, iar eu ca deținut nu trebuia să îl trec pe el la vizită și atunci e mai simplu pentru el să vină direct, pe nepusă masă la deținut. Nu se mai încurcă de o formalitate în care deținutul trebuie să completeze un formular să fie aprobat de conucerea penitenciarului și tot așa.

Ca o concluzie vă pot spune astăzi, după ce am fost la DNA, că și Sebastian Ghiță, și Gigi Becali, și domnul Drăcea, și Iancu Toader, vor avea probleme mari în perioada imediat următoare”, a declarat Cristian Rizea.