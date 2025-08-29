Este ziua zero în dosarul destructurării mafiei gunoaielor din compania Romprest. Vineri, la sediul Direcției Naționale Anticorupție a ajuns la audieri Andrei Dracea, unul dintre acționarii companiei. Acesta controlează mai multe firme care au legătură cu această companie.

Dracea a venit însoțit de avocatul său, Iancu Toader. Ambii sunt vizați de mai multe fapte de corupție în urma unei plângeri din anul 2022. Complicitate, fals în declarații și constituirea unui grup infracțional organizat sunt doar o parte dintre acuzațiile aduse acestora.

Cei doi au intrat în urmă cu scurt timp la audieri și nu au dorit să declare nimic în fața jurnaliștilor.

Audierile în cadrul anchetei penale par să se apropie de final. Nu ar fi exclus să vedem mai multe măsuri preventive dispuse pe numele acestora, inclusiv pe numele lui Dracea care, spun sursele Realitatea PLUS, controlează toate acțiunile ilegale din Romprest.

Pe masa procurorilor anticorupție se află mai multe astfel de dovezi printre care interceptări, mailuri, dar și documente falsificate care arată cum plănuiau atât Andre Dracea, dar și mai mulți acționari din mafia gunoaielor din cadrul companiei să acapareze 10% deținute de statul român prin CNAB din Romprest pentru a forma o majoritate.

Pe de altă parte, aceleași surse mai spun că Dracea ar fi avut o relație apropiată cu Florian Coldea, vizat și el de mai multe dosare la DNA.

Mai mulți directori din instituții cheie s-au prezentat până acum la audieri. Conform surselor menționate, aceștia au indicat mai multe persoane din Romprest, iar astăzi îl avem pe Andrei Dracea la audieri pentru a da explicații.