Acuzat de infracțiunea de „lovire sau alte violențe”, Șerbuc a fost mai întâi condamnat cu suspendare de Judecătoria Suceava. Victima a făcut apel, dar Șerbuc i-a dat bani, iar ea și-a retras plângerea și procesul a încetat.

Pe 31 martie 2014, într-o zi de luni, Alina* a mers împreună cu mama ei la Postul de poliţie din comuna Şcheia (Suceava), pentru a reclama că a fost bătută de Ilie Marcel Șerbuc. Tânăra avea nasul spart și multe vânătăi pe față.

Plângerea de acum 9 ani, pe care fata bătută a depus-o împotriva lui Șerbuc, dezvăluie nu doar o parte din profilul psihologic al bărbatului pe care poliția îl caută acum, cu ajutorul Interpol, ci și informații de interes public despre cum lucrează justiția.

„Era gelos, mi-a interzis să merg la școală” În 2014, Ilie Marcel Șerbuc avea 28 de ani și era stabilit în satul Sfântu Ilie din comuna suceveană Șcheia. Absolvise o școală profesională și lucra în construcții și amenajări interioare. Alina locuia într-un sat învecinat și era elevă în ultimul an de liceu.

„L-am cunoscut pe 3 decembrie 2013, pe Facebook”, a declarat fata la poliție. „Ne-am împrietenit, am petrecut sărbătorile de iarnă împreună, apoi el a plecat din țară. La sfârșitul lunii ianuarie, s-a întors și într-o noapte, pe la ora 2, a venit la mine acasă și mi-a cerut să merg cu el”.

Pe la mijlocul lunii februarie 2014, Alina a aflat de la Șerbuc că el are 2 copii cu alte femei. „I-am reproșat că nu mi-a spus asta de la început și atunci el m-a lovit. De atunci, am fost bătută în fiecare zi”. „M-a amenințat că o bagă pe mama în scaun cu rotile” Pe 7 martie, Alina l-a convins să o lase să meargă până acasă, să-și vadă mama. „După ce am ajuns la ai mei, l-am sunat și i-am spus că totul s-a terminat, că m-am săturat de bătăi și de ceartă”, a declarat fata. În zilele următoare, Șerbuc a așteptat-o în apropierea școlii. „Le suna și pe colege. Îmi cerea să mă întorc la el și mă amenința, spunându-mi că altfel o bagă pe mama în scaun cu rotile”, a spus Alina, scrie libertatea.ro