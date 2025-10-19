Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că săptămâna trecută în coaliţie au discutat şi cu toţii au fost de acord că nu vor creşte salariul minim în acest an, adică începând de anul viitor, el apreciind că UDMR susţine această variantă, fiindcă nu este momentul. Despre poziţia contrară a PSD, Kelemen Hunor a arătat că ei au spus că ar trebui majorat, dar toată lumea înţelege că în acest moment pierzi mai mult pe partea economică decât câştigi pe partea bugetară.

„Săptămâna trecută am discutat despre această chestiune şi cu toţii am fost de acord că nu vom creşte salariul minim în acest an, adică începând de anul viitor. Asta a fost discuţia săptămâna trecută. Cu toţii”, a spus preşedintele UDMR Kelemen Hunor, la un post TV despre disputele din coaliţie privind majorarea sau nu a salariului minim în 2026.

Despre poziţia celor de la PSD, Kelemen Hunor a spus: ”Ei au zis că ar trebui, dar toată lumea înţelege că în acest moment pierzi mai mult pe partea economică decât câştigi pe partea bugetară. Dar, sigur, dacă cineva doreşte o reluare a discuţiilor, se poate. Dar noi, săptămâna trecută, am ajuns la această concluzie propusă de premier, să rămânem cu salariul minim şi în 2026, aşa cum am avut în 2025. În ceea ce ne priveşte, noi susţinem această variantă, fiindcă nu este momentul”, a mai spus liderul UDMR.