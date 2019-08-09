Credea că şi-a luat câine. În câteva luni, şoc! Ce era, de fapt, animalul

Sursă: REALITATEA.NET

Adopţia unui câine îţi schimbă viaţa în bine! Fireşte, dacă animalul pe care-l aduci în casă chiar este un câine!

Aceasta este povestea lui Tao, un bărbat din China care a vrut să adopte un pui de câine, dorind, din tot sufletul, să-i facă un bine animalului. Văzuse creatura în piaţa Shenyang şi s-a îndrăgostit pe loc de ea. I l-au vândut ca fiind un Pomerian de toată frumuseţea. Ba chiar i-au făcut o reducere! Bucuros, Tao a luat "căţeluşul" în braţe şi l-a dus acasă. L-a hrănit şi l-a îngrijit cum s-a priceput el mai bine.



În câteva zile, animalul a început să prindă "contur". S-a mărit, a prins putere, dar ceva tot nu se lega: "câinele" nu lătra şi pace!



Cu timpul, bărbatul şi-a dat seama că bestiuţa pe care o ţinea în casă era, de fapt, un raton fâşneţ. În ciuda "transformării", Tao n-a vrut să se despartă de animal, dar, cum localnicii nu suportau să aibă un raton prin preajmă, au chemat autorităţile şi i-au confiscat bestia.



Ulterior, animalul a fost eliberat într-o pădure din apropiere.

