Credea că şi-a luat câine. În câteva luni, şoc! Ce era, de fapt, animalul

9 aug. 2019, 19:10
Actualizat: 9 aug. 2019, 20:05
Adopţia unui c&acirc;ine &icirc;ţi schimbă viaţa &icirc;n bine! Fireşte, dacă animalul pe care-l aduci &icirc;n casă chiar este un c&acirc;ine!

Aceasta este povestea lui Tao, un bărbat din China care a vrut să adopte un pui de câine, dorind, din tot sufletul, să-i facă un bine animalului. Văzuse creatura în piaţa Shenyang şi s-a îndrăgostit pe loc de ea. I l-au vândut ca fiind un Pomerian de toată frumuseţea. Ba chiar i-au făcut o reducere! Bucuros, Tao a luat "căţeluşul" în braţe şi l-a dus acasă. L-a hrănit şi l-a îngrijit cum s-a priceput el mai bine.

În câteva zile, animalul a început să prindă "contur". S-a mărit, a prins putere, dar ceva tot nu se lega: "câinele" nu lătra şi pace!

Cu timpul, bărbatul şi-a dat seama că bestiuţa pe care o ţinea în casă era, de fapt, un raton fâşneţ. În ciuda "transformării", Tao n-a vrut să se despartă de animal, dar, cum localnicii nu suportau să aibă un raton prin preajmă, au chemat autorităţile şi i-au confiscat bestia.

Ulterior, animalul a fost eliberat într-o pădure din apropiere.

Dar asta nu e nimic în comparaţie cu drama trăită de o femeie, tot din China.

