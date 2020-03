SUA a depășit 100.000 de cazuri de COVID-19. Donald Trump cere General Motors și Ford să producă ventilatoare

Liderul de la Casa Albă a semnat un ordin prezidențial, în care, pentru prima oară, invocă Legea privind producția de apărare cerând gigantului auto General Motors să furnizeze ventilatoare, potrivit CNN.

General Motors MUST immediately open their stupidly abandoned Lordstown plant in Ohio, or some other plant, and START MAKING VENTILATORS, NOW!!!!!! FORD, GET GOING ON VENTILATORS, FAST!!!!!! @GeneralMotors @Ford