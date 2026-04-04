Copil de 7 ani, rănit după ce a căzut de la etajul doi al unui bloc din Focșani

Ambulanță
Un copil în vârstă de 7 ani a fost rănit sâmbătă, în municipiul Focșani, după ce a căzut de la etajul al doilea al unui bloc situat pe strada Războieni. Incidentul a fost anunțat în jurul orei 16:00, printr-un apel la 112.

„Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un băieţel, în vârstă de 7 ani”, au transmis reprezentanții IPJ Vrancea.

Potrivit autorităților, minorul era conștient în momentul în care a fost preluat de echipajul medical și a fost transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate. Poliția a deschis o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate în ce condiții s-a produs incidentul.