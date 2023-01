Într-un timp record, prin programul executat de către Primăria Sectorului 4, cartierul are o nouă înfățișare, una demnă de o capitală europeană!

Tot ce a mai rămas de făcut ar fi terminarea lucrărilor de introducere a instalației de gaze la toate blocurile.

La frumosul aspect al terenurilor au contribuit cei de la Totul Verde SA! Zone întregi de spații verzi au fost amenajate, s-au plantat copaci, plante ornamentale. În plus, s-a finalizat construirea a două parcuri de joacă, utilate cu tot ce este necesar, extrem de apreciate de către cei mici, dar și foișoare de relaxare.

“M-am întors acasă, după ce am fost plecată vreun an pe la țară! Cănd m-am întors, nu am mai recunoscut blocul. Am crezut că am greșit adresa. Toate blocurile s-au reabilitat, s-au montat termopane, mereu este curat”, ne-a povestit o locatară de pe stradea Melinești!

Întreaga comunitate și-a schimbat înfățișarea, acesta fiind un adevărat model de regenerare urbană, propus de Primăria Sectorului 4 și de Totul Verde SA.