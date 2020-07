Controale în piețele din Capitală. Amenzi uriașe pentru comercianții de pește 

Inspectorii ANSVSA a dat, joi, amenzi in valoare de 54.000 in pietele agroalimentare din Bucuresti in care se comercializeaza peste si produse din pescuit. De asemenea, peste 930 de kilograme de peste si icre au fost confiscate, comerciantii neavand documente de provenienta.

