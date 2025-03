Realitatea PLUS a intrat în posesia contestației depuse la CCR împotriva primarului general al Capitalei Nicușor Dan. Alexandru Pânișoară, inițiatorul acestei contestații, a vorbit, marți, în exclusivitate la Realitatea PLUS despre argumentele care au stat la baza acestui doument, enunțând, rând pe rând, principalele motive pentru care cei 9 judecători constituționali ar trebui să resingă candidatura edilului la cea mai importantă funcție în stat.

"Prima este cea referitoare la activitatea sa din ultimii 5 ani, respectiv aceea că - de-a lungul mandatului său de primar general - în mod sistematic dl. Nicușor a mințit populația. Este o încălcare a unui drept fundamental al tuturor cetățenilor - dreptul la o informare corectă din partea autorităților, primarul fiind o autoritate, în sensul în care, la toate conferințele în care prezenta diferite acțiuni, prezenta informații false, eronate.

Din păcate, presa - la momentul respectiv - nu avea instrumetele necesare să ridice problemele acestea, dar ele au fost ulterior cercetate și în contestație am depus probe în acest sens, să se vadă că domnia sa a mințit cetățenii. Inclusi, știm foarte bine, prefectul Capitalei l-a acuzat că a prezentat informații eronate cu privire la Parcul IOR - povestea privind retrocedarea. Dl Ciucu, de asemenea l-a acuzat public. Există în presă informații că acesta a mințit.

Un alt motiv este acela conform căruia - în iunie anul trecut a apărut o hârtie în spațiul public cu privire la faptul că Nicușor Dan ar fi fost colaborator al Securității. El a dezmințit, dar eu am solicitat CNSAS să confirme sau să infirme veridicitatea documentului. Din păcate CNSAS-ul nu a putut răspunde decât că nu au emis ei acea hârtie, însă nu a putut nici confirma, nici infirma. Ba chiar au venit cu un comunicat de presă în care au spus că cu celeritate vor verifica aspectele semnalate. Aproape se face anul și CNSAS încă nu a venit cu o clarificare în acest sens. Având deja experiența Traian Băsescu, am considerat oportun că totuși e o problemă pentru că și dl. Băsescu a beneficiat de avizele CNSAS-ului la toate mandatele la care acesta a participat și iată că la final s-a dovedit a fi colaborator.

In aceeasi nota, asa cum s-a acuzat in cazul dl Georgescu, exista si in cazul dl Nicusor Dan suspiciuni rezonabile cu privire la persoane care sunt sub influenta Rusiei. Este dl Matei Paun, stim foarte bine. A si spus ca nu va renunta la serviciile sale iar acesta este destul de controversat. Se stiem deja in spatiul public - toate afecerile, legaturile cu rusia, cu Belarus etc.

A afirmat ca - si iata aceeasi poveste ca si in aczul dl Georgescu - a strans 700.000 de lei din donatii pentru campanie, insa analizand declartia sa de avere depusa la BEC, acesta n-a trecut nicio donatie in acea declaratie de avere. Deci avem zero lei in momentul de fata. (...)", a declarat Alexandru Pânișoară pentru Realitatea PLUS.