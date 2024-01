Jodie Foster, cunoscută pentru stilul său direct și franchețea cu care abordează diverse subiecte, a surprins cu reacția sa la adresa Generației Z în cadrul interviului pentru The Guardian. Criticați pentru lipsa de răbdare și dorința de a-și impune ideile și provocările în mediul de muncă, tinerii din această generație au fost etichetați drept "enervanți" de către Foster.

Generaţia Z, care urmează direct celei a "milenialilor", cuprinde persoanele născute după 1996 şi până în 2010.



"Sunt foarte enervanţi, mai ales la locul de muncă", a declarat Jodie Foster pentru publicaţia britanică. "Ei obişnuiesc să spună: 'Nah, nu mă simt bine astăzi, o să vin la muncă la ora 10:30'. Sau, cum ar fi, în e-mailuri, atunci când eu le spun că totul este incorect din punct de vedere gramatical şi îi întreb dacă şi-au verificat ortografia, ei răspund cam aşa: 'De ce aş face asta, nu este un fel de limitare?'".

Acest lucru nu înseamnă însă că Jodie Foster se simte superioară tinerilor din Generaţia Z. Dimpotrivă, vedeta americană, câştigătoare a două premii Oscar, şi-a făcut o misiune din a lua legătura cu tinerii actori care apar în industria de profil. Ea însăşi şi-a început cariera de actriţă în copilărie. Recent, Jodie Foster a contactat-o pe Bella Ramsey, nominalizată la premiul Primetime Emmy pentru rolul interpretat în serialul TV "The Last of Us", şi a rugat-o pe tânăra actriţă britanică să o prezinte la un eveniment organizat la Hollywood.



"Trebuie să înveţe cum să se relaxeze, cum să nu se gândească atât de mult la profesia lor, cum să vină cu ceva care să fie al lor", a adăugat Jodie Foster atunci când a fost întrebată despre sfaturile sale pentru tinerii actori din zilele noastre. "Îi pot ajuta să găsească asta, ceea ce este mult mai distractiv decât să fii, cu toată presiunea din spate, protagonistul poveştii", a adăugat ea.

Jodie Foster este prezentată de câteva luni în presa de specialitate ca o candidată cu şanse reale la Oscar datorită rolului secundar interpretat în "Nyad", o dramă despre universul nataţiei, produsă de Netflix, pentru care vedeta americană a fost deja nominalizată la Globul de Aur şi la premiul Critics Choice. De asemenea, ea joacă rolul principal în cel de-al patrulea sezon al serialului HBO "True Detective", care se lansează pe 14 ianuarie. În timpul unui interviu acordat revistei Elle la sfârşitul anului trecut, declaraţiile lui Jodie Foster au devenit virale, întrucât vedeta americană şi-a exprimat criticile faţă de filmele cu supereroi, extrem de populare în perioada actuală.



"Este vorba despre o fază. Este o fază care a durat un pic prea mult după părerea mea, însă este doar o fază şi am văzut până acum atât de multe faze diferite", a spus Jodie Foster. "Să sperăm că oamenii se vor sătura în curând de ea. Cele bune - cum ar fi 'Iron Man', 'Black Panther', 'The Matrix' - mă minunez la acele filme şi mă las cuprinsă de divertismentul lor, dar nu de asta am devenit actriţă. Iar acele filme nu-mi schimbă viaţa. Să sperăm că va fi loc în viitor pentru orice altceva", a adăugat ea.



Jodie Foster are în palmares două premii Oscar, pe care le-a câştigat în 1989 şi în 1992 pentru rolurile principale interpretate în filmele "The Accused" ("Acuzata"), respectiv "The Silence of the Lambs" ("Tăcerea mieilor").

