Astăzi îți propunem o rețetă simplă și delicioasă de compot de struguri ca la mama acasă, perfectă pentru zilele geroase de iarnă. Nu o să ai nevoie de conservanți.

INGREDIENTE:

Struguri (aproximativ 1 kg) – de preferat struguri bine copți, de culoare roșie sau albă, în funcție de preferințe;

Zahăr (aproximativ 200 g, ajustabil în funcție de gust);

Apă (1 litru);

Suc de lămâie (1-2 linguri, opțional, pentru un plus de prospețime).

MOD DE PREPARARE:

Spală bine strugurii și îndepărtează codițele, asigurându-te că sunt curate și fără pete. Într-o oală mare, adaugă apa și zahărul, apoi pune-o pe foc mediu. Lasă zahărul să se dizolve complet, formând un sirop ușor.

Adaugă strugurii în siropul fierbinte și lasă-i să fiarbă la foc mic timp de aproximativ 10-15 minute. Dacă dorești o aromă mai intensă, poți adăuga și o lingură de suc de lămâie. După ce strugurii s-au înmuiat și siropul are o culoare intensă, oprește focul și lasă compotul să se răcească puțin.

Toarnă compotul în borcane curate, sterilizate în prealabil, și închide-le ermetic. După ce s-a răcit complet, compotul poate fi depozitat într-un loc răcoros și întunecos, cum ar fi cămara, potrivit sursei.