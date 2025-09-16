Compot de struguri ca la mama acasă. Rețeta simplă, fără conservanți, perfectă pentru iarnă

În această perioadă, majoritatea gospodinelor trebăluiesc de zor pentru a-și pune la punct cămările pentru iarnă. Pe lângă zarzavat, muraturi, zacuscă și alte delicatese, din cămară nu trebuie să lipsească celebrul compot de struguri. 

Astăzi îți propunem o rețetă simplă și delicioasă de compot de struguri ca la mama acasă, perfectă pentru zilele geroase de iarnă. Nu o să ai nevoie de conservanți. 

INGREDIENTE: 

Struguri (aproximativ 1 kg) – de preferat struguri bine copți, de culoare roșie sau albă, în funcție de preferințe;
Zahăr (aproximativ 200 g, ajustabil în funcție de gust);
Apă (1 litru);
Suc de lămâie (1-2 linguri, opțional, pentru un plus de prospețime).

MOD DE PREPARARE:

Spală bine strugurii și îndepărtează codițele, asigurându-te că sunt curate și fără pete. Într-o oală mare, adaugă apa și zahărul, apoi pune-o pe foc mediu. Lasă zahărul să se dizolve complet, formând un sirop ușor.

Adaugă strugurii în siropul fierbinte și lasă-i să fiarbă la foc mic timp de aproximativ 10-15 minute. Dacă dorești o aromă mai intensă, poți adăuga și o lingură de suc de lămâie. După ce strugurii s-au înmuiat și siropul are o culoare intensă, oprește focul și lasă compotul să se răcească puțin.

Toarnă compotul în borcane curate, sterilizate în prealabil, și închide-le ermetic. După ce s-a răcit complet, compotul poate fi depozitat într-un loc răcoros și întunecos, cum ar fi cămara, potrivit sursei. 