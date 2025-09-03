Această rețetă este extrem de simplă și nu implică foarte multe ingrediente. Tot ce trebuie să faci este să urmezi instrucțiunile de mai jos, iar la final vei obține cel mai bun compot pentru iarnă, perfect pentru zilele geroase.

INGREDIENTE:

5 kg prune

1 kg zahăr

3 litri apă

10 g cuişoare

1 baton scorţişoară

MOD DE PREPARARE:

Prunele se curăţă de codiţe şi se spală cât mai bine. Se pun într-o oală mare zahărul, apa, cuişoarele şi batonul de scorţişoară. Se lasă la foc potrivit şi se amestecă până se formează un sirop.

Când începe să clocotească siropul, se adaugă și prunele, se amestecă cu o lingură în sirop, ca să treacă toate prin sirop timp de un minut, apoi se scot cu spumiera şi se pun într-un alt vas.

Prunele se aşază nepresate în borcanele curate și sterilizate în prealabil, lăsând un spaţiu liber de 2-3 cm până la gura acestora. Siropul se lasă să se mai răcească, apoi se toarnă uniform peste ele, până la acelaşi nivel. Borcanele se închid ermetic și se lasă să se răcească în mod natural.