Compatibilitate zodie FECIOARA. Cand vorbim despre compatibilitatea zodiilor, ne referim la usurinta cu care se pot intelege doua persoane. Nu exista zodii incompatibile total, ci doar relatii care merg mai greu sau cu mari eforturi.

Compatibilitate zodie FECIOARA – BERBEC

Intimitate – 10%

Berbecul si Fecioara nu sunt facuti sa ajunga in pat. Berbecul se va uita la Fecioara ca la Sfanta Fecioara, casta si abstinenta. In timp ce Berbecul este perceput ca o bruta fara maniere si tact cand vine vorba de sex. Fecioara isi doreste rabdare, stimulare verbala si mult preludiu. Berbecul vrea actiune fara prea multe cuvinte. Relatia dintre ei poate fi acceptabila daca Berbecul este de acord sa vorbeasca mai mult, sau daca Fecioara a fost mult prea dezamagita de relatiile anterioare ca acum sa se transforme intr-un pradator sexual.

Incredere – 70%

In cazul in care isi depasesc dificultatile de natura sexuala, cei doi vor sta impreuna in ciuda pronosticurilor negative. Berbecul trebuie sa ramana onorabil si puternic, in timp ce Fecioara este fidela din fire si nu ii place sa fie mintita. Daca sunt onesti unul cu celalalt, relatia poate fi foarte buna.

Comunicare si intelect – 30%

Berbecul si Fecioara se pot enerva reciproc cu usurinta. Natura impulsiva, agresivitatea si dispozitia spre cearta a Berbecului intra in conflict cu isteria si lamentarile Fecioarei. Berbecul nu vrea sa se schimbe, iar Fecioara va parea o persoana nebuna tipand tot timpul. Singurul lucru bun din aceasta relatie este cooperarea la nivel intelectual, in cazul in care sunt colegi de birou sau parteneri de afaceri. Fiecare va stimula inteligenta celuilalt, se vor sprijini in gasirea unor solutii constructive pentru problemele ce pot aparea.

Valori – 50%

Ambele semne pretuiesc munca si ambitia. De aceea, Fecioara si Berbecul pot fi buni colegi sau parteneri de afaceri. Relatia lor profesionala este una excelenta. Altfel, nu au foarte multe lucruri in comun. Fecioara apreciaza inteligenta, in timp ce Berbecul crede ca succesul nu are nicio legatura ea.

Activitati – 70%

Gratie naturii mutabile si a grijii constante pentru sanatate, Fecioara poate fi un partener bun pentru activul Berbec. Cei doi pot merge sa alerge impreuna, sa se plimbe prin padure, sa faca sex, pentru ca este sanatos. Problema apare cand acest gen de relatie o sperie pe precauta Fecioara si il plictiseste pe energicul Berbec.

Total – 42%

Ca sa reziste relatia dintre un Berbec si o Fecioara , ambii trebuie sa se schimbe. Fecioara ar trebui sa imprumute din energia Berbecului, in timp ce Berbecul ar trebui sa invete organizarea Fecioarei. De asemenea, ambii trebuie sa aiba abilitatea de a se relaxa si de a se distra impreuna.

Compatibilitate zodie FECIOARA – TAUR

Intimitate – 85%

Relatia sexuala dintre un Taur si o Fecioara poate fi destul de emotionanta. Partenerul Fecioara este, de obicei, timid in a-si arata sexualitatea, iar Taurul apare ca un erou salvator, eliberand Fecioara de inhibitii. Taurul are darul de a-si relaxa partenerul, acordandu-i suficienta atentie si facand totul ca sa-l satisfaca. Pentru Fecioara, acest lucru pare aproape ireal, deoarece el are asteptari pesimiste cand vine vorba de sex. Aceasta este o combinatie ideala de parteneri pentru primele experiente sexuale, deoarece Fecioara poate intra in lumea sexualitatii in modul cel mai bland posibil.

Problema ar putea aparea din cauza naturii Fecioarei si a nevoii ei de a intra in detaliu si de a analiza totul. Nu numai ca poate deteriora spontaneitatea vietii lor sexuale, dar poate afecta si stima de sine a Taurului prin gasirea de defecte la orice pas.

Incredere – 75%

Fecioara nu are incredere in nimeni cu usurinta. Nu ii este simplu sa se deschida in fata unei plaje mari de posibilitati. Taurul este mult mai relaxat si acorda o importanta atat de mare frumusetii sexului, incat, daca Fecioara nu se simte in elementul ei cu partenerul Taur, niciunul dintre ei nu va avea incredere in celalalt. Ceea ce va afecta profund relatia lor.

Comunicare si intelect – 90%

Puterea intelectuala a Fecioarei este exact ceea ce Taurul are nevoie pentru a intelege mai bine ce se intampla in jurul sau. Se spune adesea ca Taurul poate fi cu adevarat incapatanat si se vorbeste greu cu el, dar o Fecioara va gasi intotdeauna abordarea pentru a-si explica punctul de vedere. Ca doua semne de Pamantului, ambii pot sa fie prea rigizi pentru a accepta punctul de vedere al celuilalt, dar in cele mai multe cazuri, intelectul Fecioarei si sensibilitatea Taurului ii pot ajuta sa gaseasca o limba pe care ambii o inteleg, indiferent de situatie.

Valori – 50%

Ei nu apreciaza fix aceleasi lucruri, dar vor fi in regula atata timp cat partea feminina a Taurului este respectata. Din moment ce Venus reprezinta toate valorile, Fecioara ar putea sa-i arate Taurului fix ce are el nevoie. Ambele semne vor aprecia natura elementului lor comun, Pamantul: stabilitatea, siguranta, lentoarea. Iar acest lucru ar trebui sa le ofere suficient timp pentru a remedia diferentele si pentru a gasi un teren intermediar.

Activitati – 55%

Taurul poate parea cu adevarat lenes in fata partenerului lor de Fecioara, mai ales atunci cand nu parasesc casa decat daca se indreapta spre un restaurant frumos. Natura lor prea intima o sperie pe Fecioara pana la punctul de „fierbere” si vor avea nevoie rapid de o schimbare de peisaj pentru a nu simti ca vor sta intr-un singur loc pentru totdeauna.

Daca Taurul incearca niste activitatile care respecta obsesia ocazionala a Fecioarei in ceea ce priveste sanatatea, se pot gasi o serie de lucruri pe care sa le faca impreuna si se pot completa foarte bine. Pregatirea unor gustari sanatoase ar fi doar una dintre sugestiile posibile pentru a satisface nevoile amandurora.

Total – 73%

In general, Taurul o va invata pe Fecioara tot ce stie despre dragoste, sensibilitate si sexualitate. Fecioara trebuie sa fie suficient de flexibila pentru a-si aprecia partenerul Taur si pentru a-i oferi o viziune intelectuala asupra lucrurilor. Relatia lor ar putea fi scrisa in stele, numai daca nu sunt prea speriati si prea neincrezatori in celalalt. Daca se indragostesc nebuneste unul de celalalt, ar putea fi o combinatie intre o inima limpede reprezentata de Taur si o minte limpede reprezentata de Fecioara.

Compatibilitate zodie FECIOARA – GEMENI

Intimitate – 5%

Gemenii si Fecioara sunt condusi de Mercur, o planeta nu foarte sexuala la prima vedere. Cu toate acestea, acest lucru ii afecteaza in moduri diferite. Gemenii sunt un semn masculin, mereu gata sa exploreze. In schimb, Fecioara este un semn feminin, timid si sensibil. Relatia lor sexuala nu este foarte promitatoare, insa ambii au nevoie de comunicare. Daca gasesc o limba pe care o inteleg amandoi, s-ar putea pune de acord cu privire la modul in care va progresa viata amoroasa. Desi sunt sanse mari ca vorbaria sa nu duca la niciun consens.

Daca se indragostesc, vor folosi tandretea si respectul pentru a avea o viata amoroasa functionala, dar nu va fi tot timpul satisfacatoare pentru ambele parti. Desi sunt curiosi amandoi, dar nu in acelasi fel, apare si un conflict extrovertit vs. introvertit. In timp ce Gemenii ar dori de multe ori sa fie liberi sa se dezbrace si sa alerge goi pe strazi, Fecioara ar prefera ca toata lumea sa-si pastreze fluidele corporale pentru ei insisi. Mai mult, ambele semne au nevoie de stimulare verbala, insa cuvintele pe care unul dintre ei ar dori sa le auda, celalalt nu stie sa le spuna.

Incredere – 1%

Ce combinatie! Cu problemele de incredere ale Fecioarei si natura schimbatoare a Gemenilor, fiecare dintre ei este pe punctul de a-l innebuni pe celalalt. Cel mai bun lucru este ca nu sunt predispusi la gelozie, pentru ca altfel vor incerca sa se omoare, cel mai probabil, dupa cateva saptamani. Gemenii nu sunt tipul de persoana in care o Fecioara sa aiba incredere. Cand aceasta incepe sa se indoiasca si sa analizeze totul, Gemenii vor pur si simplu sa dispara din peisaj. De cele mai multe ori, insa, scenariul dintre ei este mult mai dramatic, cu certuri nesfarsite legate de incredere si fidelitate.

Cheia supravieturii unei relatii intre ei ar fi ca Gemenii sa respecte natura delicata a partenerului lor Fecioara. Ei pot ajuta partenerul sa se simta sigur si, in acelasi timp ei insisi si sa aiba libertatea de care au nevoie. De asemenea, Fecioara va trebui sa se deschida sau nu va gasi niciodata o modalitate de a ramane impreuna.

Comunicare si intelect – 80%

Fecioara si Gemenii sunt patronati de aceeasi planeta, maestrul comunicarii, Mercur. S-ar putea sa aiba diferente, dar nu am spune ca au o comunicare rea. Chiar daca apar conflicte, ei vor sti foarte bine ce sa vorbeasca. De asemenea, viziunea lor asupra intelectului ar putea fi un pic diferita. Structura superficiala a Gemenilor ar putea fi vazuta extrem de prost de partenerul lor din Fecioara. Acest lucru il va irita cumplit pe nativul din Gemeni, pentru ca el considera ca poate fi orice, numai prost nu. De cealalta parte, Gemenii vor observa obsesia Fecioarei asupra detaliilor si o va considera nebuna. Fecioara, probabil, nu se va certa din aceasta cauza, insa va sta inchisa in camera si va suferi in intuneric. Ei trebuie sa gaseasca o modalitate de a-si recunoaste reciproc „defectele” si sa le considere calitati.

Totusi, cand aceste minti se intalnesc, nu exista problema care sa nu fie solutionata, caci, impreuna, ei sunt Mercur in toata splendoarea sa. Aceste semne au misiunea de a se uni si de a transforma ideile ceresti in viata reala si de a ridica cunostintele umane pas cu pas catre divinitate.

Valori – 70%

Ambii sunt fanii inteligentei, inventivitatii si simtului practic. Cu toate acestea, abordarea lor fata de inteligenta este diferita si nu o vor recunoaste intotdeauna in acelasi mod. De fapt, relatia lor ne poate arata exact cum este inteligenta relativa. Punctul lor de intalnire este de fapt inteligenta lor emotionala, nu cea tipica. Cu toate acestea, ei pun pret si pe ratiune si pe capacitatea cuiva de a se folosi de creier pentru a-si pune mainile la treaba.

Activitati – 30%

Amandurora le place sa citeasca. Iata, astfel, o activitate comuna: vizita la biblioteca. Fecioara va sta acolo probabil un pic mai mult. Nici nu-si va da seama ca partenerul Gemeni s-a pierdut si a gasit accidental o iesire de urgenta, incercand sa vada cum functioneaza manerul mare de la usa rosie imensa. Lipsa unei valori de sine cu care Fecioara se lupta constant va pune la indoiala fiecare locatie si activitate pe care partenerul Gemeni le-ar propune. Chiar daca incearca sa o ascunda, ezitarea lor va fi simtita, iar Gemenii vor merge mai degraba singuri decat sa traga de cineva sa vina.

Ambele semne sunt mutabile si, ca atare, au tendinta de a schimba locurile, interesele, relatiile. Acest lucru le poate permite sa ramana in miscare impreuna, dar numai daca Fecioara a fost suficient de deschisa pentru experiente noi si interesante, iar Gemenii gasesc o modalitate de a nu se mai rataci.

Total – 40%

Relatia dintre Gemeni si Fecioara se poate schimba ca vantul, partenerii se pierd si se regasesc zilnic. Iubirea lor reciproca fata de Mercur este ceea ce ii leaga, dar si ceea ce ii distruge, pentru ca ambii au tendinta sa rastoarne lucrurile in loc sa-si urmeze inima. Daca se indragostesc, vor deveni un tot al Mercurului aerian si pamantean. Raiul pe Pamant!

Compatibilitate zodie FECIOARA – RAC

Intimitate – 95%

Cand Racul si Fecioara se intalnesc exista un potential urias pentru o dragoste ca-n filme. Cei doi se pot conecta atat la nivelul inimii, cat si la nivelul mintii. Relatia amoroasa dintre ei are o incarcatura emotionala puternica. Fecioara este un semn rational, cu multe de analizat, care rareori cedeaza primului impuls. Dar cand simte ca poate lasa garda jos, este de nestavilit. Racul nu intelege cum o persoana poate avea probleme cu conectarea cu propriile emotii si poate avea asteptari nerealiste. Totusi, atunci cand se vor accepta ca persoane total diferite, pot lega o relatie foarte puternica.

Incredere – 99 %

Daca exista cineva pe lumea asta care sa faca o Fecioara sa fie increzatoare, Racul este acea persoana. Cele doua zodii sunt stabile prin natura lor, mai ales cand vine vorba de deciziile emotionale pe care le-au facut. Daca a ales Fecioara pentru a fi partenerul sau, Racul nu va avea niciun motiv sa minta sau sa insele. Un astfel de comportament ar pune in pericol viziunea lui asupra unei vieti comune si a unei familii iubitoare la care a visat dintotdeauna.

Comunicare si intelect – 60%

Aici poate fi o parte complicata a relatiei dintre un Rac si o Fecioara. Lipsa cuvintelor din partea Racului lasa loc Fecioarei sa umple golul. Insa va aparea un conflict intre emotiile semnului care patroneaza Racul – Luna, si logica lui Mercur, planeta care guvernreaza Fecioara. Desi comunica foarte bine cu Racul, Fecioara se bazeaza mai mult pe ratiune decat pe emotii.

Totusi, daca puterile lor intelectuale se combina pe interese comune, vor exista si emotii, si ratiune, iar comunicarea dintre ei va deveni de-a dreptul inspirationala pentru ceilalti.

Valori – 50 %

Daca au un cuplu functional, Fecioara si Racul se vor pune reciproc in valoare. Fecioara isi va vedea partenerul rational si cu picioarele pe pamant, iar Racul va considera Fecioara un partener sensibil. Daca se iubesc nu va exista niciun compromis prea mare pentru ei ca sa faca relatia sa mearga in continuare. Daca nu sunt conectati emotional, valorile lor sunt prea diferite pentru a putea face casa buna impreuna.

Activitati – 90%

Desi Fecioara este un semn mutabil si poate fi greu de urmarit, este, totusi, semn de Pamant, capabil sa isi astepte partenerul Rac sa se hotarasca daca il va urma sau nu. Cei doi se pot desfasura foarte bine si fara sa fie celalalt prezent la o activitate. Daca unul dintre ei vrea sa faca ceva de care este complet nesigur, iar celalalt nu-l insoteste, abia atunci se va simti jignit.

De obicei, vor exista foarte multe activitati romantice pentru ca Racul si Fecioara sa se simta speciali. De aceea nu simt nevoia sa fie tot timpul impreuna. Le este suficient sa mearga la film, sa manance popcorn.

Total – 77%

Racul si Fecioara pot avea o relatie minunata si, de obicei, aceasta are la baza o potrivire sexuala fantastica. Singura problema care poatea aparea intre ei este cauzata de natura emotionala, respectiv rationala a Racului si a Fecioarei. Daca reusesc sa depaseasca acest aspect si sa-si accepte reciproc defectele, pot avea o relatie care sa dureze toata viata.

Continuare AICI