Compatibilitate zodie RAC – BERBEC

Intimitate – 70%

Racul este asexual, in timp ce Berbecul este manat de un libido crescut. Racul este condus de amor de sentimente profunde, in timp ce Berbecul este manat de impuls. Diferentele sunt destul de mari intre ei. Insa daca ajung sa isi arate emotiile, atractia sexuala poate fi destul de mare, iar relatia sa devina una extrem de senzuala pentru amandoi.

Incredere – 50%

La capitolul incredere, lucrurile nu stau chiar asa de bine. Berbecul il percepe pe Rac ca fiind insistent si chiar agresiv, in timp ce Racul il percepe pe Berbec ca pe o bestie fioroasa, neintelegandu-i natura viguroasa. Pentru Berbec este greu de priceput ca este iubit, din moment ce Racul ii pune intrebari agasante, incearca sa-l lege de el si refuza sa faca sex. De partea cealalta, Racul se considera violat, daca Berbecul nu arata putina afectiune. Acest gen de actiuni duce la consolidarea neincrederii si la ruptura relatiei.

Comunicare si intelect – 20%

Partenerii au tendinta sa actioneze impulsiv si sa taie orice cale de comunicare. Desi nu au aceasta intentie, atat Racul cat si Berbecul se pricep de minune sa apese butoanele celuilalt, astfel incat sa explodze. Daca ar fi mai atenti la cuvinte si s-ar purta cu blandete, cei doi ar putea forma un cuplu perfect. Dar este foarte greu pentru ei sa reuseasca daca nu se accepta asa cum sunt si daca nu inceteaza sa incerce sa se schimbe reciproc.

Valori – 40%

Berbecul apreciaza energia, focusul si consistenta. Racul apreciaza abilitatea de a ramane rational si stabil. Nu sunt foarte conectate valorile celor doi, insa au in comun nevoia de echilibru. Poate fi greu de atins intre ei, dar daca ajung acolo, poate fi inspre binele lor.

Activitati – 30%

In timp ce Berbecul este gata de actiune, vrea sport, activitate fizica, Racul vrea liniste, somn si mancare. Singura activitate comuna este sexul.

Total – 47%

Relatia dintre un Berbec si un Rac poate fi dureroasa. Ambii parteneri au nevoie de intelegere si de adaptare. Nu e un drum usor, insa recompensa poate fi o relatie pasionala, plina de emotii. Daca ajung la acest nivel, nu-si vor mai dori altceva.

Compatibilitate zodie RAC – TAUR

Intimitate – 95%

S-ar putea crede ca Taurul si Racul sunt doua dintre semnele cele mai asexuale din intregul zodiac. Aceasta este o ipoteza instinctiva, bazata pe faptul ca ambelor semne nu le pasa prea mult de Marte. Ceea ce inseamna ca nu sunt atrasi de sexul instinctiv. Probabil ca nu ar avea niciodata nevoia urgenta de a face sex doar de dragul sexului. Dar acest lucru nu inseamna ca sunt asexuali.

Taurul este un semn al placerii fizice. Condus de Venus, planeta sexualitatii feminine, Taurul abordeaza experientele sexuale cu aceeasi seriozitate cu care abordeaza oricare alt lucru din viata sa. El trebuie sa vada, sa atinga, sa miroasa, sa simta totul pe corpul partenerului pentru a-l putea satisface. Cu nevoia Racului de apropiere si lipsa capacitatii sale de a-si face viata sexuala usoara si lipsita de griji, Taurul pare sa aiba o asul in maneca si stie ce trebuie sa faca pentru a-si relaxa partenerul cu scopul construirii increderii in relatia lor sexuala.

In schimb, lipsa de initiativa ar putea deveni o problema, mai ales cand vine vorba despre sex. Daca nu sunt manati de o dorinta sexuala puternica, ar putea ajunge intr-o relatie asexuala, doar casnica.

Incredere – 99%

Atunci cand Taurul si Racul se indragostesc unul de celalalt, isi bazeaza intreaga relatie pe ceea ce simte partenerul. Nu exista multe lucruri care pot fi ascunse de acest sensibil „al saselea” simt pe care ambii il au. Ar fi nevoie de multe lucruri negative pentru a rupe increderea dintre ei si pentru a pune capat relatiei. In cele mai multe dintre situatii, niciunul nu simte nevoia sa-si tradeze partenerul, pentru ca scopul lor este acelasi: dragostea, familia si casa.

Comunicare si intelect – 80%

Taurul si Racul impartasesc o multime de interese diferite, dar vor vorbi cu usurinta despre relatia lor. Niciunul dintre aceste semne nu vorbeste prea mult, insa sunt perfect capabile sa inteleaga reciproc tacerea si sa dea fiecarui cuvant o semnificatie aparte. Cele mai comune subiecte ar include dragostea, casa si copiii, cu exceptia cazului in care se simt nepregatiti pentru copii sau prea tineri pentru astfel de responsabilitati. Indiferent de interesele lor actuale, ei o vor comunica intr-o maniera lenta, sensibila, conducand conversatia la un punct de intelegere reciproca profunda.

Totusi, Taurul poate fi cu adevarat incapatanat uneori. Nu conteaza daca are dreptate sau nu, poate inchide imediat o conversatie daca aceasta atinge una dintre convingerile sale de neclintit. Racul nu stie sa gestioneze aceasta situatie cand se intampla. Dar ambii pot incerca sa fie mai blanzi si mai plini de compasiune. Daca nu, Racul va deveni din ce in ce mai emotional, iar partenerul Taur il va considera nebun si irational.

Valori – 80%

Mai presus de toate, ambele semne apreciaza viata si pacea. Deoarece Luna este conducatorul semnului Rac si are exaltatie in Taur, ambii pretuiesc adanc toate lucrurile pe care le reprezinta Luna: familia, compasiunea, intelegerea si fericirea.

Cu toate acestea, poate exista o anumita divergenta in ceea ce priveste viziunea lor asupra lumii materiale. Racul este un semn de Apa, mult mai concentrat pe valoarea emotiei, in timp ce Taurul este atras de siguranta financiara. Aceasta reflecta, de obicei, frica pe care un Taur o simte atunci cand vine vorba de posesiunile lui materiale. In ochii Racului acest lucru se poate traduce prin superficialitate, mai ales ca el are tendinta de a vedea realitatea materiala intr-un mod idealist. Daca au o familie impreuna, aceste probleme ar trebui rezolvate, deoarece dragostea partenerului de Rac fata de copiii lor, combinata cu dorinta de a le oferi tot ceea ce au nevoie, ii schimba perspectiva si il invata despre adevarata valoare a banilor.

Activitati – 90%

S-ar putea spune ca Taurul si Racul se bucura de fiecare activitate pe care o gandeste oricare dintre ei. Dar acest lucru nu se poate numi „activitate” caci, de cele mai multe ori, aceasta se rezuma la a dormi impreuna, a manca impreuna sau de a nu face nimic impreuna. Asta nu inseamna lene, ci mai degraba o nevoie exagerata de odihna.

Total – 91%

Taurul si Racul reprezinta cel mai gentil cuplu al zodiacului. Cand se indragostesc, vor gasi rareori motive de separare. Au aceeasi dorinta de a face casa, de a avea o familie. Relatia lor pare un perpetuum mobile al dragostei. Cu exceptia cazului in care ambii au un bagaj emotional foarte puternic ce ii impiedica sa se inteleaga la nivel profund.

