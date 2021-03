„Știu cât de critic este trimestrul 2 pentru strategiile de vaccinare din statele membre. Aceste 10 milioane de doze livrate accelerat vor aduce numărul total al dozelor BioNTech-Pfizer la peste 200 de milioane în trimestrul doi”, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.



„Aceasta este o veste foarte bună. Le va acorda statelor membre spațiu de manevră și ar putea umple golurile din livrări”, a adăugat aceasta.

Dozele vor fi primite în avans din opțiunea de livrare a 100 de milioane de doze din al doilea contract încheiat între executivul UE și cele două companii, a căror livrare a fost inițial planificată pentru trimestrele 3 și 4.

We agreed with @BioNTech_Group @pfizer on an accelerated delivery of 10 million doses for quarter 2.⁰

This will bring the total deliveries of this vaccine to 200 million doses for that quarter.⁰

It will give Member States room to manoeuvre and possibly fill gaps in deliveries.