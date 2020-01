Comisia Europeană alocă 10 milioane de euro pentru cercetări privind epidemia cu coronavirus

Comisia a lansat o procedură de urgență pentru accesarea de fonduri din programul său de cercetare și inovare, banii urmând să finanțeze două până la patru proiecte.

"Ne preocupăm să limităm consecințele unei răspândiri potențial mai ample a epidemiei cu coronavirus în Uniunea Europeană", a declarat comisarul european pentru cercetare Mariya Gabriel.



De asemenea, Comisia Europeana are in vedere ca cercetarile in cadrul acestor proiecte sa inceapa cat mai curand posibil, iar termenul limita pentru depunerea de proiecte este 12 februarie, in locul perioadei obisnuite de trei luni.



Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a decretat joi ca epidemia provocata de noul coronavirus aparut in China si care s-a raspandit in mai multe regiuni ale lumii constituie ''o urgenta de sanatate publica la nivel international''.



Germania crede ca un vaccin va fi obtinut in cateva luni



La randul sau, ministrul german al cercetarii, Anja Karliczek, a declarat vineri ca se asteapta ca un vaccin impotriva noului coronavirus (2019-nCoV) sa fie dezvoltat in cateva luni, relateaza Reuters.



"Daca vrem sa controlam aceasta boala, atunci este bine sa avem un vaccin intr-un timp relativ scurt, si credem ca acest lucru se va intampla in cateva luni", a declarat Anja Karliczek in cadrul unei conferinte de presa.