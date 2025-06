”E o procedură standard legată de o posibilă declarație. Nu a fost cazul, totul a decurs normal. După cum știți, față de data trecută nu am ce să spun în plus. Ne confruntăm cu o nouă acuzație în ceea ce privește o posibilă complicitate pentru realizarea unei activități, în afara cadrului legal. Deci, o chestie de mare corupție, nu am auzit de ea până acum, vă spun sincer. Înțeleg de pe la domnii avocați că pe la Parchetele de pe lângă judecătorii sunt astfel de situații, dar înțeleg că trebuie să răspundă”, a declarat Florian Clodea, la ieșirea de la DNA.

În cursul zilei de vineri, fostul șef al SRI spunea că ”am dat o declarație ca suspect înainte de a se pune în mișcare urmărirea penală”.

”Am clarificat o serie de aspecte care nu se regăsesc în dosarul care l-a pus la dispoziție doamna procuror, după vreo șapte luni, după vreo trei cereri insistente de a vedea o anumită chestiune, în mod special, niște înregistrări cheie între un martor indicat de noi și denunțătorul Hideg, care nu se vrea a fi pus la dosar din rațiuni pe care încă nu le-am clarificat”, a transmis Florian Coldea.