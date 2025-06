Ce a transmis Anca Alexandrescu?

„Asta am vorbit toată campania și am vorbit și asta am vorbit și după campanie...că în spatele lui Nicușor Dan se află atât domnul Coldea, cât și alte personaje din Statul Paralel. Am și demonstrat cu fotografii că domnul Coldea era prezent în mijlocul ambasadorilor care au făcut acele scrisori de susținere liberă pentru Lasconi, apoi pentru Nicușor Dan, alături de domnul Marius Bostan care este vehiculat ca posibil șef la SRI, pe lista scurtă a lui Nicușor Dan. Eu nu cred că ancheta bate pasul pe loc, cred că mai degrabă, doamna procuror Mihaela Iorga Moraru a vrut să facă un dosar ca la carte. Durează, nu este foarte simplu. Vă aduc aminte, că anul trecut în luna mai a fost chemat pentru prima oară domnul Coldea la DNA.

Sunt mai multe dosare în lucru, sunt mai multe denunțuri, ceea ce ia timp. Dacă nu este un dosar bine făcut, în instanță...cum era în vremea lui Kovesi, aduceți-vă aminte. Cred că este un dosar bine făcut, probabil că nu astăzi va fi trimis în judecată, ci doar se continuă această urmărire penală. Este o etapă premergătoare. De asta zic că în foarte scurt timp se va întâmpla și acest lucru, mai ales că numele lui Florian Coldea a fost vehiculat pentru o posibilă revenire pentru o funcție în statul român. Lucru care mi se pare total inadmisibil.”, a spus jurnalista Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu, dezvăluiri despre situația politică actuală din România

„Deci, este într-adevăr un demers care este venit din afara partidului, am informații 100% în acest sens. Aceeași care l-a mai ajutat pe domnul Ponta și în campania electorală, care-și dorește să pună mâna pe partid, dar și cu ajutorul unor personaje din partid ale căror frustrări personale sunt folosite de către această grupare Ponta, Ghiță, Coldea și alte personaje din Statul Paralel. Există și un primar de sector, poate chiar și secretarul-general are cunoștință de această chestiune. Este o scrisoare care a fost aruncată pe piață, ieri, sub semnătura doamnei Caterina Teodorescu care a negat, a dezmințit că nu are nicio legătură cu această mizerie. Mai mult de atât, se invocă 13 mii de semnături care, evident, nu există.

Astăzi, a apărut un alt nume al lui Georgian Pop, care și el a dezmințit. Evident, nu este vorba despre asta, este vorba despre încercarea disperată a acestei găști de a pune mâna pe partid și aici este continuarea, de fapt, a ceea ce s-a întâmplat în campania electorală...pentru că așa cum am spus încă de la început, rolul lui Victor Ponta în campanie a fost de a-l băga pe Nicușor Dan în turul 2, iar acum după cum vedeți...toată propaganda USR-istă, haștagistă, a dat PSD-ul și pe Sorin Grindeanu, inclusiv România TV și toate organele de presă ale Statului Paralel pentru că nu sunt confortabil cu faptul că PSD-ul nu cedează la ideea de a da rotativă, adică 2 ani PSD, 2 ani PNL. Bolojan nefiind de acord cu această chestiune, dorește un mandat, din acest motiv a anunțat că nici nu mai vrea poziția de premier, dar fiind acest blocaj pus în spatele PSD-ului care are o poziție corectă, din punct de vedere politic se încearcă destabilizarea partidului pentru a-l forța pe Sorin Grindeanu să accepte condițiile și să-l favorizeze din nou pe Nicușor Dan această grupare Ponta și gașca Statului Paralel.”, a mărturisit moderatoarea Culisele Statului Paralel - Anca Alexandrescu.