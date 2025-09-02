Sunt anumite locuri în care șoferii nu au dreptul să oprească. Fie pentru că vizibilitatea este redusă în acele zone, fie pentru că ar reprezenta un pericol pentru ceilalți participanți la trafic. Însă, dacă pui avariile atunci când oprești neregulamentar, scapi de amendă? Iată ce spune Codul Rutier 2025.

Oprirea reprezintă întreruperea temporară a deplasării vehiculului. Aceasta se poate face din motive neprevăzute, pentru a respecta regulile de circulație sau din voința conducătorului auto.

Dacă oprește din motive neprevăzute sau pentru a respecta regulile de circulație, conducătorul auto nu poate fi sancționat. De exemplu, se poate ca mașina să se defecteze sau șoferului să i se facă rău. În astfel de situații e absolut justificat să oprești, chiar dacă te afli într-o zonă unde acest lucru e interzis.

În schimb, dacă oprești pentru a te duce până la magazin sau ca să lași copilul la școală, se consideră oprire voluntară. Adică din propria voință a șoferului.

În ce situații este interzisă oprirea

Pe site-ul Direcției de Permise Auto (DRPCIV) șoferii pot consulta regulamentul actualizat privind locurile în care nu e legal să oprească.

Conform legii rutiere, oprirea este interzisă:

în zona de acțiune a indicatorului „Oprirea interzisă”;

pe trecerile la nivel cu calea ferată curentă și la o distanță mai mică de 50 m înainte și după acestea;

pe poduri, pe și sub pasaje denivelate, precum și pe viaducte;

în curbe și în alte locuri cu vizibilitate redusă sub 50 m;

pe trecerile pentru pietoni ori la mai puțin de 25 m înainte și după acestea;

în intersecții, inclusiv cele cu circulație în sens giratoriu, precum și în zona de preselecție unde sunt aplicate marcaje continue, iar în lipsa acestora, la o distanță mai mică de 25 m de colțul intersecției;

în stațiile mijloacelor de transport public de persoane, precum și la mai puțin de 25 m înainte și după acestea;

în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabilă, dacă prin aceasta se stânjenește circulația a două vehicule venind din sensuri opuse, precum și în dreptul marcajului continuu, în cazul în care conducătorii celorlalte vehicule care circulă în același sens ar fi obligați, din această cauză, să treacă peste acest marcaj;

în locul în care se împiedică vizibilitatea asupra unui indicator sau semnal luminos;

pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semnificațiile „Drum îngustat”, „Prioritate pentru circulația din sens invers” sau „Prioritate față de circulația din sens invers”;

pe pistele obligatorii pentru pietoni sau pentru pietoni și biciclete ori pe benzile rezervate unor anumite categorii de vehicule, semnalizate ca atare;

pe platforma căii ferate industriale sau de tramvai ori la mai puțin de 50 m de acestea, dacă circulația vehiculelor pe șine ar putea fi stânjenită sau împiedicată;

pe partea carosabilă a autostrăzilor, a drumurilor expres și a celor naționale europene (E);

pe trotuar, cu excepția situației în care administratorul drumului public a executat amenajări care respectă prevederile art. 144 alin. (2) și (3);

pe pistele pentru biciclete;

în locurile unde este interzisă depășirea.

Mit sau realitate: Dacă oprești neregulamentar și pui avariile, scapi de amendă?

Luminile de avarie au rolul de a semnaliza, evident, o problemă apărută la mașină, oprirea acesteia sau o situație periculoasă.

„Luminile de avarie se folosesc […] când vehiculul este imobilizat involuntar pe partea carosabilă, când vehiculul se deplasează foarte lent și/sau constituie el însuși un pericol pentru ceilalți participanți la trafic, când autovehiculul sau tramvaiul este remorcat”, precizează Poliția Română într-o postare publicată pe Facebook.

Așadar, luminile de avarie trebuie pornite doar în cazul unei opriri involuntare, cum ar fi:

defecțiune tehnică;

probleme de sănătate ale șoferului sau altui pasager;

drumul blocat/avariat;

accident rutier, etc.

În schimb, dacă oprești pentru a lua copilul de la școală sau pentru a livra un colet, reprezintă oprire voluntară. Dacă faci această manevră într-o zonă în care Codul Rutier 2025 interzice oprirea, riști să fii amendat.

Amenda pentru oprire neregulamentară este de 405 sau 607,5 lei și 2 puncte de penalizare pe permis.

Staționarea, adică oprirea mai lungă de 5 minute a unui vehicul, se sancționează cu amendă între aproximativ 800 și 1.000 de lei.

În plus, autoritățile locale pot dispune ridicarea vehiculului, pentru recuperarea acesteia fiind necesară achitarea unei suprataxe de 500-1.000 de lei.

