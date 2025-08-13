Orice autovehicul aflat în circulație în România trebuie să aibă trusă medicală de prim-ajutor completă și în termen de valabilitate.

De asemenea, în mașină trebuie să ai două triunghiuri reflectorizante omologate și un stingător de incendiu omologat, în termen.

Șoferii de vehicule grele, deci care au peste 3.5 tone, sunt obligați să aibă și o vestă reflectorizantă. Iar în sezonul rece, mașina să fie dotată cu lanțuri antiderapante.

Pe lângă trusa medicală, extinctor și triunghiurile reflectorizante, șoferii trebuie să fie atenți și la anvelopele de sezon. De asemenea, centurile de siguranță și airbag-urile trebuie să fie în funcțiune.

Amenda pentru lipsa acestor dotări obligatorii este între 810 și 1.012.5 lei.

Când devin obligatorii anvelopele de iarnă și cele de vară?

Anvelopele de iarnă sunt obligatorii în România atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei. Nu contează nici sezonul nici data.

În schimb, cauciucurile de vară nu sunt obligatorii, ci doar recomandate. Șoferii ar trebui să-și doteze mașinile cu anvelope pentru sezonul cald când temperaturile de afară depășesc 10 grade Celsius.

Iar când scad sub acest nivel, ar trebui montate cauciucurile de iarnă.

Lipsa anvelopelor de iarnă pe un drum unde se impune utilizarea acestora se sancționează cu amendă cuprinsă între 1.822,5 lei și 4.050 lei. În plus, se va reține certificatul de înmatriculare, fără drept de continuare a deplasării.

Centura de siguranță și airbag-urile sunt dotări obligatorii?

Centura de siguranță trebuie să fie prezentă și funcțională pe toate locurile prevăzute din fabricație. Este interzis să elimini centura de siguranță, chiar și în cazul în care nu stă nimeni pe scaunul sau bancheta respectivă.

Nepurtarea centurii este sancționată cu amendă cuprinsă între 405 și 607,5 lei. Aceasta se aplică atât șoferului cât și pasagerilor care nu pun centura.

De asemenea, dacă un vehicul a fost prevăzut cu airbag din fabrică, acesta trebuie să fie funcțional. Lipsa sau dezactivarea airbag-ului este considerată defecțiune majoră, ceea ce duce la reținerea certificatului de înmatriculare.

Alte echipamente obligatorii auto în 2025

Mașina trebuie să aibă funcționale toate dotările de iluminare, direcție, frânare sau reducere a emisiilor de noxe.

De exemplu, nu e legal să circuli cu un vehicul care are faruri arse, stopuri nefuncționale, frână de mână defectă sau filtru de particule eliminat.

În astfel de situații, se poate dispune inclusiv reținerea certificatului de înmatriculare și o amendă care depășește 4.000 lei.

