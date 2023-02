Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), până la ora 10:00, la altitudini de peste 1.800 de metri din judeţele Argeş, Prahova, Dâmboviţa, Gorj şi Vâlcea se vor semnala intensificări ale vântului care vor depăşi la rafală 90 km/h.

De asemenea, în zona de munte a judeţelor Caraş-Severin şi Hunedoara, la altitudini de peste 1.800 de metri, vântul va înregistra viteze ce vor depăşi la rafală 90 - 100 km/h.

Tot până la ora 10:00, localităţile: Târgu Mureş, Luduş, Iernut, Sângeorgiu de Mureş, Ungheni, Band, Sâncraiu de Mureş, Pănet, Cristeşti, Fântânele, Bălăuşeri, Acăţari, Crăciuneşti, Sânpaul, Sântana de Mureş, Găleşti, Gheorghe Doja, Ogra, Cuci, Iclănzel, Păsăreni, Cucerdea, Bogata, Livezeni, Corunca, Aţintiş şi Coroisânmărtin din judeţul Mureş se vor afla sub Cod galben de ceaţă densă, care determină scăderea vizibilităţii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, favorizând, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.