Sursa : Administrația Națională de Meteorologie

COD : GALBEN

Valabil de la : 08-11-2021 ora 8:00 până la : 08-11-2021 ora 10:00

In zona : Județul Harghita: zona depresionară;

Se vor semnala : ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m

COD : GALBEN

Valabil de la : 08-11-2021 ora 7:15 până la : 08-11-2021 ora 11:00

In zona : Județul Gorj: zona joasă;

Județul Olt;

Județul Dolj;

Se vor semnala : local, ceaţă care determină scăderea vizibilităţii sub 200 m, izolat sub 50 m

COD : GALBEN

Valabil de la : 08-11-2021 ora 7:10 până la : 08-11-2021 ora 10:00

In zona : Județul Alba: Alba Iulia, Cugir, Sebeș, Vințu de Jos, Pianu, Șpring, Ciugud, Șibot, Săliștea, Gârbova, Câlnic, Cut, Blandiana;

Județul Covasna: zona depresionară;

Județul Braşov: zona depresionară;

Județul Braşov: Făgăraș, Hoghiz, Mândra, Voila, Șercaia, Comana, Viștea, Ucea, Părău, Ungra, Beclean;

Județul Sibiu: Sibiu, Avrig, Tălmaciu, Săliște, Șelimbăr, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Porumbacu de Jos, Orlat, Cristian, Șura Mare, Turnu Roșu, Arpașu de Jos, Șura Mică, Tilișca, Apoldu de Jos, Cârța;

Se vor semnala : ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m

COD : GALBEN

Valabil de la : 08-11-2021 ora 5:35 până la : 08-11-2021 ora 9:00

In zona : Județul Galaţi;

Județul Vrancea: zona joasă;

Se vor semnala : ceață care reduce vizibilitatea local sub 200 m, izolat sub 50 m.

COD : GALBEN

Valabil de la : 08-11-2021 ora 5:20 până la : 08-11-2021 ora 9:00

In zona : Județul Ialomiţa;

Județul Călăraşi;

Județul Giurgiu;

Județul Ilfov;

Județul Teleorman;

Se vor semnala : ceață care reduce vizibilitatea local sub 200 m, izolat sub 50 m

COD : GALBEN

Valabil de la : 08-11-2021 ora 5:10 până la : 08-11-2021 ora 9:00

In zona : Județul Constanta: zona continentala;

Județul Constanta: Medgidia, Murfatlar, Mihail Kogălniceanu, Cogealac, Negru Vodă, Nicolae Bălcescu, Castelu, Poarta Albă, Ciocârlia, Amzacea, Cuza Voda, Mereni, Comana, Bărăganu, Târgușor, Fântânele, Tortoman, Grădina;

Se vor semnala : - ceaţă care determină vizibilitate scăzută, local sub 200 m şi izolat sub 50 m