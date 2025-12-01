Judeţele şi zonele vizate:

Judeţul Teleorman;

Judeţul Argeş – inclusiv localităţi precum Cuca, Cotmeana, Morăreşti;

Zona joasă a judeţului Gorj, care cuprinde municipii şi oraşe precum Târgu Jiu, Motru, Rovinari, Bumbeşti-Jiu, Târgu Cărbuneşti, Turceni, dar şi numeroase comune din împrejurimi;

Judeţul Olt;

Judeţul Dolj.

Fenomene prognozate

Potrivit ANM, se va semnala local ceaţă care determină vizibilitate redusă sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri, fenomen ce poate afecta traficul rutier. Avertizările au caracter nowcasting şi acoperă intervalul rămas din noaptea de luni spre marţi, până la ora 07.00.​

Recomandări pentru şoferi

Reducerea vitezei şi folosirea luminilor de întâlnire şi ceaţă pe drumurile afectate;

Evitarea depăşirilor riscante şi păstrarea unei distanţe mai mari între vehicule, având în vedere vizibilitatea foarte scăzută.