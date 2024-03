Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, anunţă joi că PNL sprijină antreprenorii care încep o afacere de la zero iar definirea unei microîntreprinderi prin pragul de 500.000 euro al cifrei de afaceri anuale este esenţială pentru a permite unei companii să crească. Liderul PNL afirmă că, dacă aprobarea celei de-a treia cereri de plată din PNRR depinde de modificarea acestui prag, înseamnă că se impun noi discuţii tehnice cu Comisia Europeană.

„Ca reprezentant al clasei de mijloc şi al mediului privat, PNL sprijină antreprenorii care încep o afacere de la zero. Definirea unei microîntreprinderi prin pragul de 500.000 euro al cifrei de afaceri anuale este esenţială pentru a permite unei companii să crească. Dacă aprobarea celei de-a treia cereri de plată din PNRR depinde de modificarea acestui prag, înseamnă că se impun noi discuţii tehnice cu Comisia Europeană”, spune preşedintele PNL pe Facebook.

Nicolae Ciucă arată că „sufocarea afacerilor mici printr-un regim de taxare care le limitează capacitatea de dezvoltare încalcă dreptul liberei iniţiative în economie”.

„Tocmai de aceea, parlamentarii liberali au introdus în legea bugetului de stat pe 2024 un amendament care blochează creşterea taxelor în acest an. Vom susţine microîntreprinderile şi pe viitor, pentru că respingem penalizarea fiscală a unei companii pe criteriul cifrei de afaceri”, arată Ciucă.

De ce Adrian Câciu susține că cererea de plată 3 din PNRR nu este blocată

Adrian Câciu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, a declarat, miercuri, că cererea de plată nr. 3 din PNRR nu este blocată, ca replică la informațiile apărute în presă cum că aceasta ar fi blocată de autoritățile de la Bruxelles. Ministrul a mai spus că autorităţile din România sunt în dialog constant cu reprezentanţii Comisiei Europene pentru îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor.

Adrian Câciu: „Cererea de plată 3 nu este blocată. Suntem în dialog constant cu reprezentanţii Comisiei Europene, aşa cum am fost la fiecare cerere de plată şi cum e parcursul firesc al aprobării îndeplinirii ţintelor şi jaloanelor din PNRR. Fiecare minister coordonator de reformă are dialog cu CE, actualizări de informaţii şi stadiul jaloanelor. Ne aşteptăm la finalizarea cu succes a procesului şi intrarea banilor în bugetul ţării”, a decalrat ministrul.

Potrivit unor surse guvernamentale, Comisia Europeană a blocat cererea 3 de plată din PNRR trimisă de guvern pe 15 decembrie 2023, în valoare de 2,7 miliarde de euro.

Cele mai mari probleme ar fi cu reforma companiilor de stat, cu pragul de 500.000 de euro la microîntreprinderi şi cu numirile la vârful companiilor din energie, dar şi cu noii şefi ai AMEPIP, super-agenţia care controlează firmele de stat.

Cea de-a treia cerere de plată, potrivit planului ajustat, are o valoare totală de 2.669.705.062 euro (1.858.678.580 EUR sub formă de granturi şi 811.026.482 EUR sub formă de împrumuturi) şi acoperă un număr total de 74 ţinte/jaloane aferente trimestrului III 2022 şi trimestrului IV 2022.