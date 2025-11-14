Ciprian Ciucu îl taxează pe Nicușor Dan, după ce s-a tras în poză cu Drulă: „Președintele e prezent în campanie, dar absent la probleme”

Ciprian Ciucu îl atacă pe Nicușor Dan: „Pe mine mă susține Ilie Bolojan, premierul României” (Foto: Inquam Photos / Octav Ganea)
Ciprian Ciucu îl atacă pe Nicușor Dan: „Pe mine mă susține Ilie Bolojan, premierul României” (Foto: Inquam Photos / Octav Ganea)

Ciprian Ciucu lansează un nou atac la adresa lui Nicușor Dan. Candidatul PNL la Primăria Capitalei spune că președintele este „foarte prezent” în campanie, dar complet absent când vine vorba de problemele reale ale Capitalei.

„Este o campanie în care domnul Dan este un actor foarte prezent.

Nu știu dacă o să mai am timp să fac un fel de lansare de genul acesta; costă și foarte mult o astfel de lansare.
Campania mea este mai indie, naturală și fără foarte mulți bani. Nu știu dacă Nicușor Dan ar veni, de exemplu, la un eveniment pe stradă; nu mi-aș putea închipui cum președintele României poate să vină la un eveniment oarecare. Dânsul poate participă la un eveniment important.

Nu vrei să îl pui pe om într-o situație de a te refuza sau a nu te refuza, și de obicei astfel de lucruri se tratează pe niște canale care nu sunt la vedere — vorbești cu consilierii — dar, încă o dată, cred că vorbesc prea mult despre acest lucru.

Și mai e ceva: pe mine mă susține Ilie Bolojan, premierul României, iar un primar, cum este primarul general, are nevoie mai degrabă de premier decât de președinte, președintele având, de altfel, o funcție mai degrabă reprezentativă într-o mare măsură, iar premierul — mult mai executivă.”, a declarat Ciprian Ciucu.