„Este o campanie în care domnul Dan este un actor foarte prezent.

Nu știu dacă o să mai am timp să fac un fel de lansare de genul acesta; costă și foarte mult o astfel de lansare.

Campania mea este mai indie, naturală și fără foarte mulți bani. Nu știu dacă Nicușor Dan ar veni, de exemplu, la un eveniment pe stradă; nu mi-aș putea închipui cum președintele României poate să vină la un eveniment oarecare. Dânsul poate participă la un eveniment important.

Nu vrei să îl pui pe om într-o situație de a te refuza sau a nu te refuza, și de obicei astfel de lucruri se tratează pe niște canale care nu sunt la vedere — vorbești cu consilierii — dar, încă o dată, cred că vorbesc prea mult despre acest lucru.

Și mai e ceva: pe mine mă susține Ilie Bolojan, premierul României, iar un primar, cum este primarul general, are nevoie mai degrabă de premier decât de președinte, președintele având, de altfel, o funcție mai degrabă reprezentativă într-o mare măsură, iar premierul — mult mai executivă.”, a declarat Ciprian Ciucu.