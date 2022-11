Într-un articol semnat de Steven Erlanger, The New York Times scrie, citând oficiali americani, că un prim candidat apărut la Washington ar fi Chrystia Freeland, în vârstă de 54 de ani, vicepremier și ministrul de Finanțe al Canadei. Fostă jurnalistă, căsătorită cu un reporter The New York Times, ea a fost și ministrul de Externe al Canadei.

Statele Unite nu propun un candidat american, fiind aproape o regulă ca un general american să fie comandantul suprem al forțelor aliante în Europa.

Publicația americană scrie că, deloc surprinzător, Uniunea Europeană ar dori ca următorul șef al NATO să fie dintr-o țară membră - 21 din cele 27 de state ale sale sunt membre ale alianței nord-atlantice.

Deși europenii nu s-au unit încă în jurul unui singur nume, au și ei mai mulți candidați puternici, conform The New Yourk Times. Printre aceștie, s-ar număra:

Premierul Estoniei, Kaja Kallas (45 de ani)

Președintele Slovaciei, Zuzana Caputova (49 de ani)

Kolinda Grabar-Kitarovic (54 de ani), președinte al Croației în perioada 2015-2020

Și Marea Britanie, care a părăsit Uniunea Europeană, dar nu NATO, va încerca să își impună propriul candidat, favorit fiind actualul ministru al Apărării Ben Wallace (52 de ani).

Pe lista prezentată de The News York Times nu se află și numele președintelui Klaus Iohannis, notează hotnews.ro.