Dragoș Sprînceană, românul din echipa noului președinte al SUA, este printre invitații de seamă ai lui Donald Trump, în zilele de entuziasm provoacate de victoria electorală a acestuia. Afacerist de succes și politician activ, Sprînceană a fost parte din echipa de campanie a lui Trump și este membru al Comitetului Executiv al Partidului Republican din Palm Beach, Florida.

Prin implicarea sa în această organizație, a avut un rol crucial în succesul noului președinte la recentele alegeri. Împreună cu soția sa, Gabriela Sprînceană, a votat alături de președintele reales la o secție de vot situată aproape de „Casa Albă din Sud”, așa cum este cunoscută reședința Mar-a-Lago.

Referitor la afacerile românului din echipa noului președinte al SUA, el este fondatorul uneia dintre cele mai mari companii de transport rutier din America. Drumul său către succes ar putea fi o poveste de film. Înainte de a înființa GoldCoast – una dintre cele mai mari firme de transport și depozitare din nordul Statelor Unite – a avut o gamă variată de activități. În România, a fost model și animator într-un show estiv al Pro TV, iar în SUA a început ca barman și salvamar, pentru a deveni ulterior agent imobiliar.

”Când am ajuns în SUA, mi-am pus întrebarea: „Oare ce fac toți oamenii aceștia de au ajuns la acest nivel?”. Ca să pot afla răspunsul, au trecut mulți ani, multă muncă, nopți pierdute și numeroase sacrificii. În primele luni am avut un job de salvamar la un resort din Wisconsin, iar după un timp m-am mutat în Illinois, unde am lucrat în construcții și, în plus, aveam un job de salvamar în weekend. După aceea, am fost ospătar și barman câțiva ani buni. În același timp, mergeam la o altă facultate. Și, de parcă nu eram suficient de ocupat cu jobul de barman și cu școala zilnic, am mai luat încă un job în weekend. Am urmat cursuri și mi-am obținut licența de agent imobiliar și aveam „open houses” în fiecare sâmbătă și duminică. Pot spune că lucram 7 zile din 7. În acel moment am decis să devin și Loan Officer; am urmat din nou cursuri și am obținut și această licență. Acela a fost momentul în care am renunțat la restaurante și m-am concentrat exclusiv pe domeniul imobiliar și financiar pentru câțiva ani, și a fost un adevărat succes. Îmi amintesc că la 28 de ani aveam un venit anual de 500.000 de dolari”, își amintește antreprenorul, care, la ananghie, a luat în serios învățătura proverbului românesc „Un șut în fund, un pas înainte. Sunt absolut convins că atât deciziile pripite, cât și cele perfect calculate m-au ajutat, în final, să ajung în poziția actuală”.

Cu o activitate intensă în zona politică, dar departe de evenimentele sociale din comunitățile românești din SUA, Dragoș Sprînceană a reușit să-și construiască o reputație solidă. Astăzi, compania sa operează 1.500 de camioane pe autostrăzile americane și are peste 1.000 de angajați în state precum Illinois, Florida și Arizona.

