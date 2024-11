În fiecare an de Black Friday, milioane de români sunt atrași de reducerile masive și promoțiile limitate, fiind dispuși să cheltuie sume considerabile. Estimările arată că, în acest an, românii vor cheltui aproximativ 1,2 miliarde de euro, cu o medie de 400 de euro per comandă. Însă, pentru mulți, aceste achiziții nu satisfac nevoi reale, ci mai degrabă dorința de a nu rata o „oportunitate” de moment.