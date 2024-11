Calificând acest atac drept 'război flagrant împotriva umanităţii, împotriva tehnologiei, împotriva muncii', ministrul libanez al muncii, Mustafa Bayram, a declarat, într-o conferinţă de presă la Geneva, că ţara sa a depus plângere la Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM), agenţie specializată a ONU.



'Este un precedent foarte periculos', a subliniat ministrul în faţa corespondenţilor Asociaţiei jurnaliştilor acreditaţi la ONU, (ACANU), care a organizat evenimentul.



Decizia a intervenit după ce Israelul a intensificat din 23 octombrie raidurile aeriene asupra bastioanelor Hezbollah în sudul Libanului, la Beirut şi în Valea Bekaa, după aproape un an de tiruri transfrontaliere.



Escaladarea a început prin atacuri la pagerele şi walkie-talkie utilizate de Hezbollah şi transformate în dispozitive explozive care au ucis zeci de persoane şi au rănit alte mii în întreg Libanul.



Israelul nu şi-a asumat în mod oficial responsabilitatea acestor atacuri, încă ministrul Bayram consideră că este 'admis pe scară largă la nivel internaţional (...) că Israelul se află la originea acestui act odios'.

'În câteva minute, peste 4.000 de civili au căzut, martiri, răniţi şi mutilaţi', a amintit el.



Dintre supravieţuitori, mulţi 'şi-au pierdut degete, unii şi-au pierdut total vederea', a adăugat ministrul libanez.



'Suntem în situaţia în care obiecte obişnuite, pe care le utilizaţi în viaţa cotidiană, devin periculoase şi mortale. Dacă nu se face nimic, această crimă s-ar putea normaliza', a mai spus el, precizând că depunerea plângerii are ca scop 'să împiedice ca astfel de crime să se mai petreacă'.



'Consider că este vorba despre o obligaţie morală faţă de ţara mea şi faţă de lume', a afirmat el.



Întrebat despre motivele care au determinat Libanul să depună plângere la OIM, Bayram s-a referit la toţi lucrătorii care se aflau la locul de muncă atunci când pagerele şi walkie-talkie au explodat brusc.



'Noi am considerat necesar să subliniem că aceasta contravine mediului de muncă, siguranţei şi securităţii, şi principiilor muncii decente apărate de OIM', a explicat el.



Responsabilul a mai spus că autorităţile libaneze intenţionează să depună plângeri şi pe lângă alte instanţe internaţionale, mai ales la Organizaţia Internaţională a Comerţului (OMC).

Motivele succesului lui Donald Trump, analiza pe care n-o vei mai citi altundeva -LIVIU ALEXA