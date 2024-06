Cum, ați luat legătura cu SRI și nu știți al cui este?

Eu nu încerc să apăr pe cineva, eu spun că nu trebuie să se extindă prea mult. Totuși, este normal ca acolo unde am făcut greșeli, trebuie să repar. Este o decizie fără motivare pe judecată.

Vă e teamă de SRI?

Nu îmi e teamă. Decizia este separată de persoane, la imigrare eu în 2013 mi-a fost ridicată cetățenia pe monitorul oficial și eu în noiembrie cer ședere legală, dar nu s-a putut, pentru că au spus că sunt spion și terorist acoperit, iar Biroul Imigrări nu poate să îmi elibereze drept de ședere legală. Asta este o eroare dovedită, totul este o eroare, eu le-am retras plângerile și cine spune că spion, nu există, eu sunt de profesie artist și nu am ce să ascund, eu nu am venit aici pentru interese pentru stat, eu nu sunt nici pentru România.

Că a spus Coldea?

Nu vreau să repornim discuții!

Eu doresc o viață liniștită, nu vreau să deranjez pe nimeni, vreau să-mi continui afacerile legale, nu ce se întâmplă în acestă perioadă. Cu ridicarea cetățeniei și valurile din 2018

Să ne spuneți despre dosarul cu prostituate?

Eu am hârtie de la DIICOT, în timp toate plângerile și condamnare în 2015 au fost retarse, eu nu sunt martor în acest dosar. Au fost știri la niște posturi TV, dar eu nu am nicio calitate.

Eu vreau să dau declarații precise, cum i-am spus și domnului Tolontan, că orice jurnalist trebuie să spui adevărul și informație clară și doveditoare. Eu vreau să menționez că în 2017 intră discuții Cupru Min, o vânzare produse, asta are legătură cu Cupru Min și am aflat că se face o vânzare de cupru și noi ne-am implicat în acestă licitație pe care în trei ore de licitare și toate 6 companii plus de 20 de funcționari, și citim ofertă în față, cine este câștigător la licitație și este licitație legală. Eu am cumpărat produse românești și nu au legătură cu acțiunea și dumnevoastră trebuie să stabiliți ce s-a întâmplat. Postul Pro TV a luat, cu director Gheorghe Chindriș, eu la fiecare lună plătim de două ori pe lună, în prima zi a lunii pentru produse și după ce se termină, face legalizare, cât aur și argint și pe acestă analiză și eu plătesc. Totuși, tehnologia Cupru Min este veche de 40 de ani.

Tehnologia este de mai mult de 20 de ani și asta este problema că dumevostră,față de poziția presei și eu încerc să fac. Vreau să mergem mai departe?

Știți ceva despre relația domnului Coldea cu ambasada Chinei, a fost anul trecut pe 29 septembire, sigur acolo a fost multă lume, dar…

Există o relație între domnul Coldea și ambasadă, nu e cazul. Eu nu văd o problem, este nevoie de relații economice între România și China și nu vrem război, sunteți parte din UE, relația economică trebuie dezvolată.

Domnul coldea are o relație cu Hoai ?

Nu cunosc și în întâlnirile mele nu am discutat.

Compamnia Joliud?

Eu am documente de prezentare pentru piața din România

Cu domnul Jilkiam Wai, el este președinte și are interese la arabi și de mai multe ori l-am invitat să vină în România pentru o fabrică de producție și am avut o discuție de o central de 1000 MW cu Ligia Bey

Pentru că tot am ajuns la oamenii de afaceri ARABI dacă tot am ajuns la oameni de afaceri arabi, domnul Cătălin Hideg a povestit că l-a cunoscut pe Coldea la restaurantul dumneavoastră și acolo avea loc o masă organizată de un important om de afaceri.

Domnul Șihab este omul de afaceri care a venit în restaurantul din nordul Bucureștiului. A venit o singură dată la această masă, eu l-am invitat pe Șihab la aceste evenimente, domnul Șihabo și se afla și domnul Cătălin Hideg, între timp a apărut Florian Coldea și Șihab, separat de masă și noi am stat la curte.

Nu pot să spun ce s-a discutat, domnul Florian Coldea merge în Emirate, la ieșire când am văzut că Șihab și am văzut că îl conduce pe Coldea și pe Cătălin Hideg și după aceea ne-am salutat și ne-am întors la sală, iar presa consdieră asta legătură cu coldea. Eu vă spun că ei s-au întâlnit eu nu consider asta o prezentare cu interes, eu fac afaceri și eu dacă vreau să pun o legătură și să am un interes și eu nu m-am murdărit în scandal gratuit și să ajungă Cătălin și unde vreau să văd unde ajunge și el la poarta restaurantului și eu nu pentru ce prezentare.

În proiectul cu Romelectro sunt implicați și alți oameni de afaceri, nu m-am întâlnit cu alt om de afaceri și noi avem cu companie Romelectro sau sediile mele, domnul Florian Coldea, nu mi-a prezentat altele

Pe Bogdan Neidoni îl cunoașteți?

Eu nu am adus nimic, nu îl știu pe Neidoni, iar pe Gruia Stoica îl cunosc, în ce context? La o întâlnire de afaceri și ei nu au o legătură cu noi, nu cunosc.

Cu Dan Popoviciu am avut o discuție pentru materiale de construcții și avea nevoie lumea, eu aveam cunoștințe la Camera de Comerț și sunt obligat să primesc.

Aveți idee dacă se cunosc cu Florian Coldea?

Posibil.

Coldea este vecin cu Dan Popoviciu?

Nu m-am interesat unde stau, știți că se cunosc, nu știu unde stau, nu am întrebat.

Pe Iustin Carminstiv nu îl cunosc, nu știu dacă este în anturajul domnului Coldea și cu cine se întâlnește, dacă vreau eu și oricum și orice, vine la mine la birou, nu oricine, ca și regulament, nu e treaba mea și ce privește pe mine în relația de prietenie, în ultima perioadă nu am vorbit cu Coldea, am fost plecat din ianuarie până în februarie, am fost invitat ca martor, am declarat doar ce este adevărat, după ce mi-au luat telefonul pentru percheziție, o singură dată am dat declarație ca martor, a fost doar cu avocat și la aparatură. Am terminat cu informatică, mi-a dat telefon, am stabilit o oră pentru o întâlnire, eu sunt clar convins. Ne dădeam telefoane la unele sărbători, reciproc. Eu dădeam primul, după ce am pătimit cu SRI, trebuie să învățăm să iertăm și să nu rămână ura, domnul Coldea afișa o anumită putere în oraș, acest lucru m-a făcut să nu încep afaceri cu Coldea, afacere cu energie verde și nu are legătură, eu sunt investitor și nu vine și cere lucrare de la statul roman. Nu sunt condiții bună, nu ne băgăm. Vrem să facem producție de panouri solare pentru a investi în România pentru a face linie de producție și nu am nevoie de protecție sau altceva.

E un om de viață și doresc să fac multe afaceri și să am relații, avem nevoie de dezvoltare. Iar ce a zis presa m-a băgat la trafic de minore fără nicio dovadă, eu nu am nicio calitate, nu am fost în acestă conjunctură, eu vreau dezvoltare și posibilitatea pentru companiile chineze și binele pentru România și China și vreau să fac o relație cât mai bună, pentru că avem o istorie de 65 de ani, noi băgam doar prin prietenie și relații economice”