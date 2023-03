Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare pe numele lui Vladimir Putin și al Mariei Belova, oficialul rus aflat în centrul presupusului plan de deportare forțată a mii de copii ucraineni în Rusia.

O discuție dintre Maria Belova și Vladimir Putin a uimit opinia publică. În cadrul acesteia, comisarul pentru drepturile copilului din Rusia se laudă că a adoptat un copil ucrainean din Mariupol și că se simte extraordinar, chiar dacă procesul este „complicat”

❗️ This video could be one of the reasons why the International Criminal Court in The Hague issued an arrest warrant for Vladimir Putin and the Commissioner for Children's Rights Maria Lvova-Belova.



The video shows Lvova-Belova bragging to Putin that she stole and illegally… https://t.co/HaqZpHwFqa pic.twitter.com/RzLVg3GNmq