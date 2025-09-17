Într-un interviu acordat publicației germane Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), președintele României a precizat că venitul său lunar este de 15.500 de lei, echivalentul a aproximativ 3.000 de euro, sumă care include și indemnizațiile aferente funcției. „Ca primar al Bucureștiului câștigam 21.000 de lei pe lună, iar acum, ca președinte, câștig 15.500 de lei, inclusiv indemnizațiile”, a explicat Nicușor Dan.

Totodată, șeful statului a anunțat că a dispus o reducere de 20% a bugetului Administrației Prezidențiale, măsură menită să transmită un semnal de responsabilitate într-o perioadă cu presiuni financiare.

Salariul impresionant al lui Mugur Isărescu

Diferențele devin evidente când salariul președintelui României este comparat cu cel al guvernatorului Băncii Naționale, Mugur Isărescu. Conform datelor oficiale, Isărescu câștigă 85.238 de lei lunar, aproximativ 17.000 de euro. Pe lângă acest venit, guvernatorul beneficia și de o pensie lunară de 26.841 de lei în 2023, ceea ce ridica venitul său total lunar la peste 20.000 de euro.

Nivelul salariului lui Mugur Isărescu depășește semnificativ nu doar remunerația președintelui României, ci și pe cea a guvernatorului Rezervei Federale din Statele Unite, instituție considerată reper în sistemul bancar internațional.

Venitul Ursulei von der Leyen, dincolo de orice imaginație

La nivel european, Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, are un salariu chiar mai ridicat. Fost medic și cu o carieră politică de aproape 15 ani în guvernul Germaniei, von der Leyen a preluat conducerea executivului comunitar în 2019.

Potrivit informațiilor din presă, salariul său brut la momentul numirii era de 25.500 de euro lunar, ulterior majorat la 32.500 de euro pe lună, fără a include alocația de expatriere și alte beneficii specifice. Venitul actual o situează în rândul celor mai bine plătiți lideri politici din lume, la o distanță considerabilă față de președintele României.

Compararea salariilor: România versus Europa

Această diferență arată un contrast puternic între remunerațiile liderilor locali și cele ale oficialilor europeni. În timp ce Nicușor Dan primește aproximativ 3.000 de euro lunar, Mugur Isărescu depășește 20.000 de euro, iar Ursula von der Leyen se apropie de 33.000 de euro, ilustrând un decalaj semnificativ între nivelul salarial din România și standardele europene.

