Atunci, deși abia instalat ca primar general, și-a delegat atribuțiile timp de 36 de zile. Potrivit presei, instituția nu a dat atunci detalii exacte despre ce activități a avut primarul. Acum însă, mai bine de 3 săptămâni, Nicușor Dan a fost plecat în vacanță prin țară, alături de familie.

Nicușor Dan a fost într-o continuă vacanță încă de când a preluat mandatul. Nu a contat pentru șeful statului nici revolta românilor după ce i-a mințit că nu va majora TVA, nici că liderii lumii puneau la cale noua ordine mondială, iar noi suntem direct afectați.

De la munte, la nuntă, Nicușor s-a plimbat alături de familie și de o echipă profesionistă de filmare, deși Constituția nu-i dă dreptul la concediu de odihnă.



Încă de pe 10 august a stârnit reacții revoltătoare când a fost alături de Maia Sandu în Republica Moldova, la Festivalul Lupilor și la festivalul Zemii.

Pe 15 august, în loc să ia parte la Ziua Marinei la Constanța, alături de români, președintele a mers la munte, la Sâmbăta de Sus.

Au urmat apoi distracția de la nuntă, drumețiile pe munte și vizita de la Roșia Montană.

Nicușor Dan a comunicat la fel de greu și atunci când a ajuns primar al Capitalei. După ce zile la rând bucureștenii au sesizat absența primarului, jurnaliștii au cerut lămuriri instituției. Reprezentanții primăriei au anunțat atunci că Nicușor Dan și-a delegat atribuțiile, în primul său an de mandat, pentru o perioadă de 36 de zile.



În perioada 19 aprilie – 2 mai, timp de 14 zile, Nicușor Dan a anunțat pe rețelele de socializare că intră în izolare. Fiica sa avea Covid 19, iar ulterior, și primarul general de la acea vreme s-ar fi infectat.

La 3 zile după ce și-a reluat activitatea, Nicușor Dan s-a retras din nou și și-a delegat atribuțiile pentru perioada 5-9 mai. De asemenea, și pentru perioada 2 – 20 august, Nicușor Dan și-a delegat, din nou, atribuțiile.