Documentul compară investițiile, dar și rezultatele elevilor din 38 de state membre, precum Franța, Germania, Spania, Italia, Polonia, Ungaria, Bulgaria sau Grecia, dar și din peste 10 state partenere – printre care SUA, Canada, Japonia, Coreea de Sud, Australia.

Raportul anual Education at a Glance al OCDE este considerat cea mai amplă radiografie comparativă a educației la nivel global. El arată nu doar cât investesc guvernele în școală, ci și ce rezultate obțin elevii și tinerii.

Pentru România, ediția din 2025 confirmă o realitate dură: deși salariile profesorilor au crescut, lipsa investițiilor și a măsurilor de sprijin pentru copii și adolescenți face ca abandonul școlar să fie printre cele mai mari din lume.

Raportul apare într-un moment în care educația din România trece printr-o perioadă de austeritate, după intrarea în vigoare a noilor măsuri ale Guvernului Bolojan. Măsurile recente – reducerea numărului de burse, comasarea școlilor mici, creșterea normei didactice pentru profesori – au generat proteste în sistem.

„România cheltuiește 6.069 de dolari per elev/student, din școala primară până în învățământul postliceal și cel terțiar, ceea ce o plasează în coada listei de țări, care merge de la 2.000 de dolari la peste 27.000 de dolari” – se arată în nota OCDE pentru România.

Raportată la PIB, investiția în educație este de doar 2,5%, aproape la jumătate față de media OCDE (4,7%). Doar state din afara Europei, precum Peru, Mexic sau Africa de Sud, sunt sub România la acest capitol.

Copii și adolescenți în afara școlii

Proporția copiilor și adolescenților care nu merg la școală este alarmantă.

„Proporția de 6-14 ani care nu sunt înscriși în educație este de 16% în România, comparativ cu media OCDE de 2%. Această pondere este mai mare la adolescenții de 15-19 ani: 32% în România, comparativ cu 16% în medie la nivel OCDE”, scrie în raportul „Education at a Glance” al OCDE.

La nivel european, scrie hotnews, doar Turcia are cifre similare, iar în rândul tuturor țărilor analizate de OCDE, România se situează mai slab decât aproape toate.