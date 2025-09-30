Rafael Grossi a scris pe rețeaua X că s-a întâlnit cu ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiga, la Varșovia, și au discutat despre centrală, notează Agerpres.

Directorul general al AIEA a precizat că agenția face eforturi pentru a facilita restabilirea alimentării ei cu energie electrică.

Centrala din sud-estul Ucrainei se află sub controlul Rusiei încă din primele săptămâni ale războiului, iar fiecare parte a acuzat-o în repetate rânduri pe cealaltă că bombardează centrala şi pune astfel în pericol siguranţa nucleară.

Şeful Inspectoratului de Stat pentru Reglementarea Nucleară din Ucraina, Oleh Korikov, a declarat într-un comunicat că lipsa energiei electrice externe reprezintă „o ameninţare majoră la adresa siguranţei nucleare şi asupra radiaţiilor" şi a solicitat eforturi pentru restabilirea rapidă a acesteia.

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică a declarat că liniile electrice externe care alimentează centrala au fost întrerupte săptămâna trecută pentru a zecea oară în timpul conflictului şi că au fost puse în funcţiune generatoare diesel de urgenţă.

Aceste linii furnizează energia electrică necesară pentru răcirea combustibilului reactoarelor şi prevenirea topirii.

Scriind despre întâlnirea sa cu Grossi pe X, Andrii Sibiga a declarat că Rusia „a furat centrala nucleară ucraineană şi încearcă să o integreze cu forţa în reţeaua sa, în pofida riscului crescut de accident nuclear. Am convenit că lumea nu poate permite acest lucru”.