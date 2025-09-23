Rac

Racule, te afli în pragul unei perioade extrem de norocoase. Jupiter, planeta abundenței, traversează semnul tău și aduce cu sine prosperitate și expansiune. În astrologie, Jupiter este în „exaltare” în Rac, ceea ce înseamnă că își manifestă aici cele mai bune calități.

Rezultatul? Oportunități neașteptate, șanse de promovare, bani veniți din surse surpriză și un sentiment general de susținere divină. Pentru a profita la maximum, este momentul să ieși din zona de confort: aplică pentru acel job, fă pasul într-o relație sau mută-te acolo unde visezi. Jupiter îți deschide porțile.

Norocul poate veni și fără efort – rămâi atent la semnele care apar și nu ezita să le transformi în pași concreți.

Fecioară

Fecioară, toamna 2025 este scrisă pentru tine. În doar câteva săptămâni, vei trăi o dublă revelație: o Lună Nouă în semnul tău și, imediat după, o Eclipsă de Soare pe 21 septembrie. Aceste evenimente reprezintă un nou început de proporții, iar pentru tine vin cu noroc financiar, recunoaștere și oportunități de creștere profesională.

Deși ești o fire organizată și orientată spre rutină, în această perioadă viața îți aduce scântei de magie și surprize care nu pot fi ignorate. Vei simți o energie intensă ce îți va marca întreaga toamnă. Chiar dacă unele lucruri nu se potrivesc planului tău inițial, îndrăznește să te lași purtat de val. Manifestările și intențiile setate acum au șanse maxime de reușită.

Pești

Peștii sunt printre marii favoriți ai acestei toamne. Luna Plină cu eclipsă din 7 septembrie, care are loc chiar în semnul tău, deschide un portal de transformare și curaj. Te vei elibera de trecut, de nesiguranțe și vei păși într-o etapă marcată de încredere și expansiune.

Această energie te ajută să renunți la sindromul impostorului și să crezi în tine. Vei ieși din umbră și vei îndrăzni să îți faci vocea auzită. Norocul vine odată cu curajul: dacă vrei prieteni noi, vei începe să socializezi; dacă vrei să îți arăți creațiile, le vei publica.

Universul îți dă exact energia de care ai nevoie ca să îți transformi visurile în realitate. Toamna aceasta te vei simți mai puternic și mai pregătit ca niciodată să creezi viața pe care ți-o dorești, potrivit sursei.