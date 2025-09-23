Publicația germană Bild a relatat că aceste dorințe ar fi marcat cursul istoriei Rusiei din ultimele decenii.

Promisiunile făcute pe patul de spital

Tatăl liderului rus, veteran al celui de-al Doilea Război Mondial, i-ar fi cerut lui Putin să readucă Crimeea sub control rusesc și să reinstaureze vechiul imn al Uniunii Sovietice. Spiridonovici a nutrit o legătură strânsă cu peninsula, unde servise ca marinar în Flota Mării Negre, la Sevastopol. Aceasta ar fi fost ultima lor conversație, petrecută în spital, cu puțin timp înainte ca bătrânul să moară, în august 1999, la vârsta de 88 de ani, răpus de cancer. Câteva luni mai târziu, fiul său ajungea la conducerea Rusiei.

Crimeea, dorința îndeplinită după 15 ani

Prima dintre cele două cerințe s-a materializat în 2014, când Crimeea a fost anexată de Federația Rusă. Evenimentul a schimbat radical raporturile geopolitice și a declanșat conflictul prelungit cu Ucraina. Vladimir Putin a evocat adesea legătura tatălui său cu Sevastopol, prezentând fotografii ale acestuia în uniformă de marinar și subliniind rolul lui în apărarea patriei. Această asociere personală a fost folosită pentru a conferi legitimitate deciziei de alipire a peninsulei, chiar dacă reacțiile internaționale au fost dure.

Reinstaurarea imnului sovietic

A doua dorință a fost îndeplinită rapid. În decembrie 2000, la doar câteva luni după ce preluase puterea, Vladimir Putin a reintrodus vechiul imn al Uniunii Sovietice. Decizia a fost luată în pofida recomandărilor lui Boris Elțîn și a reprezentat un semnal clar al orientării spre simbolurile trecutului sovietic. Melodia, compusă în 1944, a rămas aceeași, însă versurile au fost adaptate pentru Federația Rusă. Pentru mulți analiști, această alegere a arătat dorința Kremlinului de a reconstrui o identitate națională sprijinită pe forța istoriei sovietice, într-o perioadă în care țara traversa instabilitate.

Cartea care zguduie imaginea președintelui rus

Volumul „Țarul însuși – Cum ne-a înșelat Vladimir Putin”, semnat de Roman Badanin și Mihail Rubin, nu se limitează doar la aceste promisiuni. Autorii aduc la lumină detalii din viața personală a liderului rus, de la relații extraconjugale până la metodele prin care și-a consolidat controlul asupra Rusiei. În cadrul investigației, sunt incluse mărturii ale unor persoane apropiate Kremlinului și relatări ale celor care au asistat la momente-cheie din ascensiunea sa politică.

Publicația germană Bild și fragmentele explozive

Bild a prezentat fragmente semnificative din această carte, subliniind în special scena din spital dintre Putin și tatăl său, văzută de autori ca un moment definitoriu pentru evoluția ulterioară a Rusiei. Potrivit sursei, dezvăluirile arată legătura directă dintre ultimele dorințe ale tatălui lui Vladimir Putin și unele dintre cele mai controversate decizii ale fiului său, decizii care au schimbat direcția politică a Kremlinului în ultimele două decenii.

