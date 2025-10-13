Taur

Pentru nativii din zodia Taur, săptămâna aduce o perioadă de echilibru și intensitate emoțională. După o etapă marcată de tensiuni și neînțelegeri, astrele anunță un moment perfect pentru împăcare și reconectare cu partenerul. Venus, planeta iubirii, le traversează sectorul relațiilor și aduce claritate în sentimente.

Taurii singuri vor fi mai deschiși la flirt și comunicare, iar întâlnirile din această perioadă pot duce la o relație stabilă. Persoanele cu care interacționează vor fi atrase de energia lor calmă și de naturalețea cu care reușesc să ofere încredere. Cei care sunt deja într-o relație vor descoperi o nouă profunzime a iubirii, consolidându-și legătura emoțională.

Rac

Pentru Rac, iubirea se manifestă intens și sincer. Luna, guvernatoarea zodiei, aduce în această săptămână o nevoie crescută de apropiere și de afecțiune. Racii vor fi mai sensibili, dar și mai intuitivi, reușind să simtă intențiile celor din jur.

Cei care au trecut printr-o despărțire ar putea primi un mesaj sau o veste neașteptată de la o persoană din trecut. Emoțiile vor fi puternice, iar decizia de a oferi o a doua șansă trebuie analizată cu inima, dar și cu mintea limpede. Pentru Racii aflați deja într-o relație, comunicarea sinceră și gesturile mici de tandrețe vor reînvia pasiunea.

Leu

Pentru nativii din Leu, astrele aduc o săptămână de intensitate maximă pe plan amoros. Marte le oferă curaj și determinare, iar Venus le amplifică farmecul personal. Leii vor fi în centrul atenției, atrăgând admiratori din toate direcțiile.

Cei care sunt singuri pot întâlni o persoană care le va cuceri inima prin spontaneitate și energie. Nu este exclus ca această conexiune să se transforme într-o relație serioasă până la finalul lunii. În cuplu, Leii vor simți nevoia de a demonstra iubirea prin gesturi mari, cadouri sau declarații, iar partenerul va răspunde cu aceeași intensitate.

Scorpion

Săptămâna 13-19 octombrie este una definitorie pentru Scorpion, care va simți mai mult ca niciodată puterea iubirii. Cu Venus în tranzit printr-o zonă a intimității și a transformării, acești nativi trăiesc momente profunde, pline de magnetism și emoție.

Scorpionii singuri pot cunoaște o persoană care le va schimba percepția asupra dragostei, provocându-i să-și deschidă inima. Cei aflați deja într-o relație pot trece prin discuții serioase despre viitor, dar acestea vor consolida legătura. Energia astrală le oferă ocazia de a vindeca răni vechi și de a-și redescoperi pasiunea.

Pești

Pentru Pești, această săptămână este ca o poveste de dragoste scrisă de stele. Neptun, planeta viselor, îi inspiră să creadă din nou în iubirea adevărată, iar Jupiter le deschide inima către noi experiențe romantice.

Peștii singuri pot întâlni o persoană cu care simt o conexiune spirituală puternică, ca și cum s-ar fi cunoscut dintr-o viață anterioară. Cei care se află într-o relație stabilă vor trăi momente de apropiere sufletească și vor descoperi noi moduri de a-și exprima dragostea. Este o perioadă ideală pentru declarații sincere și pentru consolidarea relațiilor bazate pe încredere și empatie, potrivit sursei.