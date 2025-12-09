Leu

În următoarele luni, Leul devine unul dintre marii favoriți ai astrelor. Marte și Jupiter trimit o energie intensă pe zona carierei, iar Leii vor simți un val de curaj, inspirație și noroc financiar.

Vor avea parte de creștere spectaculoasă în plan profesional, bani câștigați din proiecte noi, colaborări sau bonusuri, șanse mari de promovare sau schimbare avantajoasă de job, apreciere din partea oamenilor importanți și noroc în dragoste și armonie în relații

Universul pare să răsplătească eforturile Leilor, iar succesul devine aproape inevitabil.

Taur

Taurii intră într-o perioadă rarisimă de prosperitate. Planeta Venus, guvernatorul lor, creează aspecte pozitive ce aduc bani, cadouri, moșteniri sau oportunități profitabile.

Creștere semnificativă a veniturilor, noroc în investiții, afaceri și economii, rezolvări financiare care păreau imposibile, pace în familie și echilibru interior, împlinire în plan sentimental.

Taurul devine una dintre zodiile cel mai bine susținute energetic, cu o perioadă de liniște sufletească și abundență.

Săgetător

Protejatul lui Jupiter se bucură de o perioadă cu adevărat „binecuvântată”. Săgetătorii vor simți că totul se așază în favoarea lor, ca și cum stelele deschid drumuri înainte de a face ei primul pas.

Vor avea parte de călătorii, relocări sau proiecte internaționale, oportunități financiare neașteptate, rezolvarea unor situații tensionate, noi relații, prietenii și conexiuni de suflet, energie, optimism și claritate mentală

Norocul îi însoțește în orice plan, iar lunile care urmează pot aduce evenimente marcante și schimbări benefice.

Aspecte pozitive între Jupiter, Venus și Soare, retrogradări minime pe domenii critice, tranzite care amplifică optimismul, abundența și succesul.

Aceste configurații rare aduc protecție, energie creatoare și noroc pentru Leu, Taur și Săgetător – semne asociate cu forța, stabilitatea și expansiunea.