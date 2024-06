Cele 5 elemente ale zodiacului chinezesc

Zodiacul chinezesc cuprinde 12 semne, animale, care se repetă într-un ciclu de 12 ani – Șobolan, Bivol, Tigru și altele. Dar este mai mult decât atât. Fiecare an are și un element asociat. De exemplu, potrivit astrologiei chinezești, 2024 este Anul Dragonului de Lemn. În 1989 a fost Anul Șarpelui de Pământ, iar 2002 a fost Anul Calului de Foc. Să explorăm ce înseamnă aceste elemente, legătura lor cu fiecare an și cum să determinăm care suntem pe baza semnului zodiacal chinezesc.